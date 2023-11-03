快訊

印加冰封少女憂鬱神情重現！500年前被獻祭 科學復原容貌

快買！Type-C版AirPods Pro 2蘋果官網開賣 改善7亮點、到貨時間曝光

臉書貼文指同業拔錯牙 「盾牌牙醫」史書華辯解沒用…起訴了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每輛補助700萬 台南公車「藍幹線」20輛全新電動車上路

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
大台南公車藍幹線示範型電動公車20輛即日起上路。圖／台南市交通局提供
大台南公車藍幹線示範型電動公車20輛即日起上路。圖／台南市交通局提供

台南市區公車服務再升級，台南市第一批「示範型計畫」華德動能電動公車20輛即日起正式上路，全數配置於「藍幹線」，除了全線電動化，同時班次加密至每日100班，讓公車族有全新的體驗，交通局表示，全市目前共有77輛電動公車，將持續爭取補助經費每年至少汰換30輛電動公車，讓南市公車全面電動化。

交通局指出，本次上路的電動公車是透過交通部的「示範型計畫」申請補助，每輛電動公車補助最高可達700萬元，但需經過車型性能、路線營運、充電設備等項目的嚴格審查，市府輔導興南客運申請共20輛華德動能電動公車，共爭取到中央補助約1.4億元補助，經過約1年時間打造車體並配套建置充電設施，即日起已上路營運，大幅提升本市公共運輸服務品質。

交通局長王銘德表示，本次上路的20輛電動公車全面配置於「藍幹線」，是串聯台南市中心、安南、安定、西港及佳里等區的重要幹線，也是全市運量最高的幹線公車之一。本次車輛仍依循台南市獨創的大台南公車六大幹線識別系統，全面採用藍色窗花意象塗裝，車身上和車頭前方也加上電動公車專屬的綠能閃電LOGO，還配備全彩LED車頭顯示，增進辨識度及鮮明形象。

王銘德表示，雖然全國大客車駕駛普遍缺工，但在市府與客運業者攜手努力下，優化班表及勞動條件，配合本次新車上路，藍幹線每日班次由原90班逆勢成長至100班，提升公共運輸服務水準及品質。

王銘德指出，市長黃偉哲帶領市府團隊打造低碳淨零城市，交通局配合國家「2030年市區公車全面電動化」政策，自2020年起要求公車業者將車輛逐步汰換為電動公車，並將不再補助業者購買柴油公車。藍幹線全線公車電動化上線後，全市電動公車總數已達77輛。

公共運輸處長吳俁之指出，目前全台南市尚有共36輛電動公車在產線打造中，預計於明年初全數上路後，全市電動公車將有113輛，比例超過25%，無障礙公車比例則將上看70%。市府同時也持續輔導業者研提長期、跨年度的電動公車汰換計畫，以及預先申請用電及設置充電站等前置作業，展現市府推動決心並爭取更多補助。

大台南公車藍幹線示範型電動公車20輛即日起上路。圖／台南市交通局提供
大台南公車藍幹線示範型電動公車20輛即日起上路。圖／台南市交通局提供

公車 台南 公共運輸 電動車

延伸閱讀

影／南市消防機器人助救災 配置地點就在護國神山旁

東京直擊／GT-R未來電動化版本？1,341hp的Nissan Hyper Force Concept震撼登場！

不是特斯拉　日本最熱賣電動車Nissan Sakura「人人都買得起」！

NISSAN KICKS e-POWER 免充電的電動車

相關新聞

每輛補助700萬 台南公車「藍幹線」20輛全新電動車上路

台南市區公車服務再升級，台南市第一批「示範型計畫」華德動能電動公車20輛即日起正式上路，全數配置於「藍幹線」，除了全線電...

忙到沒空運動 黃偉哲「胖到媽媽認不出」

體育署最新城市肥胖比率統計出爐，首長身材也成焦點，台南人過重或肥胖的比率居6都之冠，市長黃偉哲說當市長以來已胖了10公斤...

解決塞車 議員爭取開放安平環港道路

台南安平區是觀光重鎮，明年台灣燈會又有安平展區，但每逢假日大塞車成為市民夢魘，有議員昨天質詢要求市府比照高雄港，爭取開放...

台南6都最胖 市長笑稱帶頭減肥

教育部體育署公布去年運動現況調查，台南人過重或肥胖的比率居6都之冠，市長黃偉哲昨受訪時笑稱「市長帶頭一起減肥 」；是否與...

口湖2500公頃種電區 雲縣府修正發展方向

雲林台17線以西3000多公頃農地被中央畫為低地力區發展綠能，其中2500公頃位在口湖鄉，有議員昨天質詢質疑低地力、又擬...

嘉縣露營場合法化 76件待加速

行政院去年7月公告露營場納管法制化，嘉義縣政府截至10月底列管的露營場共80家，1年來輔導17件申請土地容許，其中4件核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。