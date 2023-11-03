每輛補助700萬 台南公車「藍幹線」20輛全新電動車上路

台南市區公車服務再升級，台南市第一批「示範型計畫」華德動能電動公車20輛即日起正式上路，全數配置於「藍幹線」，除了全線電動化，同時班次加密至每日100班，讓公車族有全新的體驗，交通局表示，全市目前共有77輛電動公車，將持續爭取補助經費每年至少汰換30輛電動公車，讓南市公車全面電動化。

交通局指出，本次上路的電動公車是透過交通部的「示範型計畫」申請補助，每輛電動公車補助最高可達700萬元，但需經過車型性能、路線營運、充電設備等項目的嚴格審查，市府輔導興南客運申請共20輛華德動能電動公車，共爭取到中央補助約1.4億元補助，經過約1年時間打造車體並配套建置充電設施，即日起已上路營運，大幅提升本市公共運輸服務品質。

交通局長王銘德表示，本次上路的20輛電動公車全面配置於「藍幹線」，是串聯台南市中心、安南、安定、西港及佳里等區的重要幹線，也是全市運量最高的幹線公車之一。本次車輛仍依循台南市獨創的大台南公車六大幹線識別系統，全面採用藍色窗花意象塗裝，車身上和車頭前方也加上電動公車專屬的綠能閃電LOGO，還配備全彩LED車頭顯示，增進辨識度及鮮明形象。

王銘德表示，雖然全國大客車駕駛普遍缺工，但在市府與客運業者攜手努力下，優化班表及勞動條件，配合本次新車上路，藍幹線每日班次由原90班逆勢成長至100班，提升公共運輸服務水準及品質。

王銘德指出，市長黃偉哲帶領市府團隊打造低碳淨零城市，交通局配合國家「2030年市區公車全面電動化」政策，自2020年起要求公車業者將車輛逐步汰換為電動公車，並將不再補助業者購買柴油公車。藍幹線全線公車電動化上線後，全市電動公車總數已達77輛。