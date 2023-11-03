台南6都最胖 市長笑稱帶頭減肥

教育部體育署公布去年運動現況調查，台南人過重或肥胖的比率居6都之冠，市長黃偉哲昨受訪時笑稱「市長帶頭一起減肥 」；是否與飲食偏甜有關？營養師認為沒有統計數據，不過台南許多美食確實澱粉含量高，建議要搭配蔬菜。南市府表示，推動校園午餐時觀看飲食教育影片已4年，國小學生肥胖比率降幅已逐年加大。

體育署調查民眾屬於過重或肥胖的比率，6都排名為台南43.2%、台中42.3%、桃園41.7%、高雄40.3%、新北38.9%、台北35.6%，且台南除2021年「輸給」台中之外，近5年肥胖比率都居6都之首，讓當地網友打趣留言「美食之都要瘦很難」。另外，規律運動人口比率，台南在6都僅排第4。前三名為台北37.4%、高雄36.3%、桃園34.5%。

奇美醫院營養師戴紋君說，可能像體育署資料推測，台南人較少運動、加上飲食習慣等造成，又有一說「台南人口味比較偏甜、勾芡食物多」，因無相關研究很難斷定，但台南許多美食澱粉含量高，缺足夠膳食纖維。

戴紋君建議，喜歡吃澱粉類食物可搭配較多蔬菜增加飽足感與膳食纖維，也可減少對澱粉的依賴感，若喜歡喝甜味飲料，務必約束自己減少糖分攝取，最好是完全無糖的飲料。

南市府指出，108學年度起於281所國中、小學推動校園健康體適能與飲食教育行動計畫，率全國之先以餐前5分鐘飲食教育影片，並讓校園普及化運動，利用社團活動、班際與校際體育競賽提供多元運動機會，藉由「健康護照」完整記錄每天的飲食與運動，從個人擴及至家庭，親子共學更有感。

教育局指出，2018到2021年台南市國中小學生體位統計，國小學生「過重」、「肥胖」的下降幅度已大於全國，未來將持續精進國小學生體位策略，並關注國中生體位分布因素。