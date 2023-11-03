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口湖2500公頃種電區 雲縣府修正發展方向

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導

雲林台17線以西3000多公頃農地被中央畫為低地力區發展綠能，其中2500公頃位在口湖鄉，有議員昨天質詢質疑低地力、又擬種電，要求縣府規畫產業園區推動地方發展；縣長張麗善指出，縣府成立專案工作小組，修正綠能發展方向，也規畫推動萡子寮水產精品加值園區扶植產業，活絡產業經濟。

張麗善說，雲林因應國土計畫釋放66％土地從事農業工作，包括6萬多公頃的第1類農業發展區、2萬6000多公頃第2類農業發展區，實際農地耕作面積，卻又被畫定不利耕作區及低地力區擬配合種電。

張麗善說，籌設專案工作小組包含縣府建設、農業、城鄉發展等跨局處，中央則有能源署、農業部及台電等跨部會單位。

縣府多次表明希望中央重新檢討，經到低地力區現勘後，能源署未有進一步進展方向。

縣議員蔡孟真質詢說，能源署推動能源政策有種電需求，口湖鄉被畫為低地力區，土地也非閒置，有許多仍在耕作或養殖，「不應該全拿來種電」，縣府須落實不影響農漁業權益及發展、不妨礙環境景觀及觀光產業發展等原則推動整體再生能源政策，並要規畫產業園區。

張麗善答詢說，在口湖鄉規畫萡子寮水產精品加值產業園區，透過都市計畫變更，將荒廢30年的住商用地更改為產業用地，以發展水產生產、加工及冷鏈等相關項目。

口湖鄉 張麗善 種電

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