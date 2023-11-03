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百年木屋拆屋頂 嘉市府急保護

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市1間百年木屋，為清朝諸羅縣知縣張所受後代擁有，市府張貼「暫定古蹟」公告。記者魯永明／攝影
嘉義市1間百年木屋，為清朝諸羅縣知縣張所受後代擁有，市府張貼「暫定古蹟」公告。記者魯永明／攝影

嘉義市東市場附近蘭井街1棟百年老宅近期屋頂被拆，引起文史人士關注，市府得知還沒有文資身分，趕緊前往張貼「暫定古蹟」公告，下令停工保護，半年內啟動文資審議作業。文化局指出，此為清朝諸羅知縣張所受的後代擁有，目前子孫共10人持有老屋，後續修復活化將與共有人研商。

該棟百年老宅屋簷有老式工法建材，牆面還有美麗花磚等；文化局上月31日下午2點接獲通報蘭井街1處老木屋正雇工拆除屋頂部分鐵皮，副局長林金龍會同文資科人員到場，依據暫定古蹟條件及程序辦法第4條第2項規定，因狀況緊急，當場逕列為暫定古蹟，在建築物外觀張貼通知。

嘉義市1間百年木屋，為清朝諸羅縣知縣張所受後代擁有，市府張貼「暫定古蹟」公告。圖／嘉義縣政府提供
嘉義市1間百年木屋，為清朝諸羅縣知縣張所受後代擁有，市府張貼「暫定古蹟」公告。圖／嘉義縣政府提供

文化局表示，張所受的後代於1906年大地震後配合市區改正所建，初估超過百年歷史，已委託進行調查研究，針對屋頂進行緊急遮蔽，後續將向文化部文資局申請緊急加固補助，避免建築遭受天然環境影響。

由於嘉市木屋約6千棟，有木都美名，市府地政處表示，依實價登錄顯示，近1年屋齡60年以上木造建築交易，多集中舊市區中心及北興市場周邊，其中市中心土地單價平均每坪約30萬元，北興市場周邊等約10至15萬元左右，但大部分木造建築因屋齡較高較無價值，多應以土地價值計算。

而位在吳鳳北路1棟老屋交易案件，土地創下每坪97萬元，除土地價值高，因有1棟木造平房及1棟2層樓鋼筋混凝土建物，存在部分價值。

建築 文化局 古蹟

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