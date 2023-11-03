聽新聞
test
0:00 / 0:00
百年木屋拆屋頂 嘉市府急保護
嘉義市東市場附近蘭井街1棟百年老宅近期屋頂被拆，引起文史人士關注，市府得知還沒有文資身分，趕緊前往張貼「暫定古蹟」公告，下令停工保護，半年內啟動文資審議作業。文化局指出，此為清朝諸羅知縣張所受的後代擁有，目前子孫共10人持有老屋，後續修復活化將與共有人研商。
該棟百年老宅屋簷有老式工法建材，牆面還有美麗花磚等；文化局上月31日下午2點接獲通報蘭井街1處老木屋正雇工拆除屋頂部分鐵皮，副局長林金龍會同文資科人員到場，依據暫定古蹟條件及程序辦法第4條第2項規定，因狀況緊急，當場逕列為暫定古蹟，在建築物外觀張貼通知。
文化局表示，張所受的後代於1906年大地震後配合市區改正所建，初估超過百年歷史，已委託進行調查研究，針對屋頂進行緊急遮蔽，後續將向文化部文資局申請緊急加固補助，避免建築遭受天然環境影響。
由於嘉市木屋約6千棟，有木都美名，市府地政處表示，依實價登錄顯示，近1年屋齡60年以上木造建築交易，多集中舊市區中心及北興市場周邊，其中市中心土地單價平均每坪約30萬元，北興市場周邊等約10至15萬元左右，但大部分木造建築因屋齡較高較無價值，多應以土地價值計算。
而位在吳鳳北路1棟老屋交易案件，土地創下每坪97萬元，除土地價值高，因有1棟木造平房及1棟2層樓鋼筋混凝土建物，存在部分價值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言