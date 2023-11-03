解決塞車 議員爭取開放安平環港道路

台南安平區是觀光重鎮，明年台灣燈會又有安平展區，但每逢假日大塞車成為市民夢魘，有議員昨天質詢要求市府比照高雄港，爭取開放安平港環港道路，讓市區主要幹道串連，可從四鯤鯓、台17線連結台86號快速道路，紓解通往安平及漁光島等景點的交通壅塞。市長黃偉哲說，會積極跟交通部及高雄港務公司協商，希望燈會之前有結論。

高雄港務分公司安平港營運處長林建宏表示，安平港是國際商港，環港道路是在作業區的管制區，若開放一般車輛通行會有安全性的問題，「因此不可能開放」，不過市府有需求都會盡量配合，例如古都馬拉松和國慶焰火等都有配合作業，若明年燈會有接駁車需要借道，在管制區內人員不要下車、走固定的路線就可以。

李啟維質詢說，由於台61線西濱快速公路在曾文溪處中斷，連接到86快速道路須高架經過安平漁港和商港，此工程耗費巨大且要長時間才能完成，為緩解台17線中華西路的交通壅塞，建議市府應與安平港務公司合作，開放環港聯外道路，讓觀光勝地安平、三鯤鯓漁光島連成一線。

李啟維質詢說，安平商港的水域陸地面積達477公頃，原本規畫31座碼頭，但實際僅使用17座碼頭，導致四鯤鯓地區變成無尾路，並失去了海水浴場，地方交通變得難以串連，並且用圍牆將社區隔離，對比高雄港駁二特區、香蕉碼頭都已開放委外經營，輕軌行駛港區，盼不影響安平港營運管理之下開放環港道路。

黃偉哲說，環港道路僅供有通行證的車輛行駛，對地方發展及交通順暢影響很大，希望在維護港區安全及市民通行便利中取得平衡點。

交通局說明，市府與高雄港務分公司不定期召開「安平港自由貿易港區合作推動平台」會議，該案將納入會議提案請港務公司研議。