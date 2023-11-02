雲林創意設計中心3周年感謝祭 文創品牌獨家優惠到今年底

雲林縣政府輔導、媒合在地藝術家及業者發展文化創意產業，慶祝3周年，文化觀光處舉辦感謝祭活動，創意設計中心館內文創品即日起至年底祭出品牌獨家優惠，單日單筆消費滿額還可獲耶誕特調1杯，數量有限、換完為止。

文化觀光處長陳璧君說，雲林創意設計中心（YCDC）由文觀處與雲林科技大學設計學院合作，是專屬雲林文創業者的平台，協助雲林大小企業品牌設計、創新服務、議題交流、文化轉譯等進行設計轉型，透過專人輔導，培植更多在地文創產業，迄今已創立滿3年。

早先為鼓勵文化創意，縣府自2013年舉辦「雲創點睛」精品認證，累計至去年已有101件精品獲得認證，今年新增16件，包括纏花工藝「瑩的幸福工坊」、手工精致布袋戲偶「偶的家」、水果果粒蠟筆「唯果粒商行」、漆線工藝「聖藝神佛雕刻鋪」、油墨筆工藝「以稀創造工作室」、原子筆工藝「紳木士」、植纖素材系列創作「紙農書院」、檳榔炭泥作「淺山植藝工作室」。

雲林亮販點特色店家則有26間店參與、其中18間入選，包含良作工場農業文創館、千巧谷烘焙工場、Pubiぷび撲鼻甜品專賣店、小雨燕小舖、第一鰻波、吉品烤玉米、湖口飯吃產地料理餐廳，除能在YCDC參觀相關店家介紹，後續也會透過故事行銷。