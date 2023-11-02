快訊

國體大驚傳警匪追逐！駕駛「以為被通緝」飆車狂衝 學生尖叫險遭撞

比壓縮機還少見！飲料杯「1設計」日網讚天才 台人看傻：我們的日常

「台灣奇案」女星驚傳過世 郭美珠沉痛證實：無病痛了

雲林創意設計中心3周年感謝祭 文創品牌獨家優惠到今年底

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林創意設計中心（YCDC）三周年慶，館內祭出多重文創品優惠方案。圖／雲林縣政府提供
雲林創意設計中心（YCDC）三周年慶，館內祭出多重文創品優惠方案。圖／雲林縣政府提供

雲林縣政府輔導、媒合在地藝術家及業者發展文化創意產業，慶祝3周年，文化觀光處舉辦感謝祭活動，創意設計中心館內文創品即日起至年底祭出品牌獨家優惠，單日單筆消費滿額還可獲耶誕特調1杯，數量有限、換完為止。

文化觀光處長陳璧君說，雲林創意設計中心（YCDC）由文觀處與雲林科技大學設計學院合作，是專屬雲林文創業者的平台，協助雲林大小企業品牌設計、創新服務、議題交流、文化轉譯等進行設計轉型，透過專人輔導，培植更多在地文創產業，迄今已創立滿3年。

早先為鼓勵文化創意，縣府自2013年舉辦「雲創點睛」精品認證，累計至去年已有101件精品獲得認證，今年新增16件，包括纏花工藝「瑩的幸福工坊」、手工精致布袋戲偶「偶的家」、水果果粒蠟筆「唯果粒商行」、漆線工藝「聖藝神佛雕刻鋪」、油墨筆工藝「以稀創造工作室」、原子筆工藝「紳木士」、植纖素材系列創作「紙農書院」、檳榔炭泥作「淺山植藝工作室」。

雲林亮販點特色店家則有26間店參與、其中18間入選，包含良作工場農業文創館、千巧谷烘焙工場、Pubiぷび撲鼻甜品專賣店、小雨燕小舖、第一鰻波、吉品烤玉米、湖口飯吃產地料理餐廳，除能在YCDC參觀相關店家介紹，後續也會透過故事行銷。

適逢YCDC成立3周年，文化觀光處策畫2023雲林創意設計中心3周年感謝祭，館內展示2023雲林文創執行成果，也引進雲林縣內45間優秀文創品牌進駐，相關活動訊息可在雲林縣政府文化觀光處、雲林創意設計中心臉書粉絲頁查詢。

雲林縣文化觀光處頒證予16件獲「雲創點睛」認證的文創精品、18間獲選「雲林亮販點」的特色店家。圖／雲林縣政府提供
雲林縣文化觀光處頒證予16件獲「雲創點睛」認證的文創精品、18間獲選「雲林亮販點」的特色店家。圖／雲林縣政府提供
雲林創意設計中心三周年感謝祭當場，即日起至年底除有品牌獨家優惠，單日單筆消費滿額還可獲聖誕特調1杯。圖／雲林縣政府提供
雲林創意設計中心三周年感謝祭當場，即日起至年底除有品牌獨家優惠，單日單筆消費滿額還可獲聖誕特調1杯。圖／雲林縣政府提供

雲林 文創產業

延伸閱讀

郭台銘連署書每張換1箱衛生紙 麥寮農會總幹事被聲押

暌違30多年！ 雲林再現石虎蹤跡

雲林政治版圖將改變？ 雲林新科議長表態

雲林劉建國首場千人造勢 為縣長選舉失利致歉

相關新聞

口湖低地力區變種電區 地方憂阻發展、張麗善出手這一招

雲林縣省道台17線以西3000多公頃農地被中央劃為低地力區發展綠能，其中2500公頃位在口湖鄉，議員蔡孟真今天質疑低地力...

影／為命危者爭取40秒 台南發表車路聯網系統救護成果

許多急重症病患因來不及搶救身亡，台南市標榜「全國首創」最大規模車路聯網應用系統，在成大、奇美醫學中心與市立安南醫院建置近...

百年清朝諸羅知縣官邸拆屋頂 嘉市文化局急貼「暫定古蹟」搶救

嘉義市鬧區東市場蘭井街上，清朝諸羅縣知縣張所受後代改建逾百年老木屋，目前還沒有文資身分，日前有民眾發現屋頂正在拆除，通報...

嘉義鰻苗補撈季登場 漁民備齊工具拚「白金」盼增年終

嘉義縣沿海為期4個月補撈鰻苗季昨天漁民已展開準備工作，待鰻苗迴游到嘉義沿海「鰻訊」一到，隨時出海捕撈俗稱「白金」的鰻苗，...

新經濟首發 黃敏惠施政報告打造雲嘉嘉產業生活圈

嘉義市長黃敏惠上午議會施政報告，以新經濟為首發，推動西區大發展，打造雲嘉嘉產業生活圈，小城市大創新，經濟屢創新高，持續升...

露營熱區嘉義縣朝合法化邁進 4件土地容許核過76件待加速

行政院去年7月公告露營場納管法制化，嘉義縣政府列管違法露營場截至10月底共80家，文觀局訂定「嘉義縣露營場管理注意事項」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。