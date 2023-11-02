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嘉義鰻苗補撈季登場 漁民備齊工具拚「白金」盼增年終

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣東石沿海一帶多以定置網補撈鰻苗。圖／讀者提供
嘉義縣東石沿海一帶多以定置網補撈鰻苗。圖／讀者提供

嘉義縣沿海為期4個月補撈鰻苗季昨天漁民已展開準備工作，待鰻苗迴游到嘉義沿海「鰻訊」一到，隨時出海捕撈俗稱「白金」的鰻苗，盼能賺取年終獎金；台大漁業科學研究所所長韓玉山則表示，這期鰻苗量會可能比上期略差，預估台灣捕獲量不會超過2噸。

縣府漁業科表示，台灣未實施捕撈日本鰻苗管制前，鰻苗捕撈季大概是從10月至翌年4月底約7個月，後來為讓該期間台灣海域的日本鰻苗有機會溯河成長繁衍下一代，維持鰻魚生態永續，漁業署2013年起明訂開放捕撈期間為每年11、12月及翌年1、2月共4個月。

東石鄉陳姓漁民說，除非出現大量鰻苗「鰻訊」，才會開漁船出海捕鰻苗，否則成本太高，東石沿海一帶多以定置網補撈，因上一季撈捕數量有限，收入縮水，盼這季賺到年終獎金。

布袋漁民翁守仁表示，鰻苗會從台灣東北海域沿東海岸南下到鵝鑾鼻後，再沿著西海岸北上，若台南沿海出現鰻訊代表將抵嘉義，鰻苗盤商會第一時間通知漁民準備捕撈作業，只要一有鰻訊隨時出海。

縣政府指出，從事岸際捕撈鰻苗業者應向漁會辦理登記，作業期間維護自身安全及作業秩序，並配合漁撈日誌協助填報其捕撈方法、捕撈地點及捕撈數量等資料，以利鰻魚資源管理評估規畫。

漁民手持三角網，頭上戴頭燈，利用鰻苗趨光性順著海浪捕撈鰻苗。圖／聯合報系資料照片
漁民手持三角網，頭上戴頭燈，利用鰻苗趨光性順著海浪捕撈鰻苗。圖／聯合報系資料照片

漁民 嘉義 鰻魚

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