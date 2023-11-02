新經濟首發 黃敏惠施政報告打造雲嘉嘉產業生活圈

嘉義市長黃敏惠上午議會施政報告，以新經濟為首發，推動西區大發展，打造雲嘉嘉產業生活圈，小城市大創新，經濟屢創新高，持續升級蛻變，找回城市光榮感，永續融入治理，成為生活、轉為商機，實現新永續淨零，實現「全齡共享、世代宜居」城市願景。

黃敏惠感謝市民努力，讓嘉市光芒被所有人看見。今年再獲遠見雜誌頒五星市長，八大施政滿意度第1；天下雜誌評定首長施政滿意度全國第1，獲評施政標竿；世界新聞傳播協會調查，首長滿度突破8成，獲金獎，全台唯一連續2年大滿貫，11項施政評比全數獲獎，獲4金7銀肯定。

打造雲嘉嘉產業生活圈，西區全民運動館即將開工，推動北港路兩側整體開發計畫及嘉北車站周邊區段徵收，以嘉義大車站計畫推動小澎湖、小副瀨及北港車頭19公頃都市更新，打造鐵路高架橋下空間營造計畫，推動鐵路高架化工程縫合城市，增加城市機能服務，帶動城區觀光商業繁榮。

建嘉北國小、崇文國小及義昌公園停車場，預計提供571席停車位，3案總經費11億，市府自籌6.6億元，市府北棟與舊市公所停車場再獲補助，可再提供338席汽車位。汙水接管戶數113年將突破1萬5千戶，推動後巷美化，市容再提升。

生活新路網，里里有公共運輸，接大點點觸及率，增設電動公車82站點，公共自行車啟用146站，周轉率每車超過4轉，為Youbike系統非六都第一名，領先全台導入oubike2.0e電輔車；東義路拓寬與盧山橋改建8月底完工，提升行車安全抗洪能力。

「舊城創新生」以地方創生助攻城市創新，以新二通與舊城區為基礎，擴大街區場域，打造4大公部門場館活化。影視新協力為城市行銷加值，扶植影視產業打造國際交流平台。以都更新五支箭「危老重建、公辦都更及木造整維與自主更新，成立都更專案辦公室，擴大都更亮能。嘉藝廟思，香客換遊客，帶動城市商機。推動新永續淨零、文化新絲路2.0及文化新基地，將數位治理、區域再造與美學設計導入城市治理。

推動樂齡勇壯城、教育新世代，加強社會應援，磁吸青世代，領先全國讓每所國中學區都有日照中心，嘉市長照涵蓋率優於全國平均。財政支持拚經濟，市民共享所得創新高，去年平均每個家庭可支配所得創107萬7735元，成長6.11%；平均每人可支配所得成長9.34%，全國排名第5，僅次於雙北及新竹縣市。購物節創造10億元以上消費，發票登錄總金額達7.5億元創新高。木都2.0實驗木場屢獲國內外大獎，今年獲日本優良設計獎；連續3年獲今周刊「永續城市特優獎」，連2年獲最佳首長信任獎。