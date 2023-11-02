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露營熱區嘉義縣朝合法化邁進 4件土地容許核過76件待加速

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣山區壯闊雲海大景，讓露營愛好者趨之若鶩，經縣府輔導已17件申請土地容許，其4件核准通過第一階段。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣山區壯闊雲海大景，讓露營愛好者趨之若鶩，經縣府輔導已17件申請土地容許，其4件核准通過第一階段。圖／嘉義縣政府提供

行政院去年7月公告露營場納管法制化，嘉義縣政府列管違法露營場截至10月底共80家，文觀局訂定「嘉義縣露營場管理注意事項」輔導業者合法化，經一年努力已有17件申請土地容許，其中4件核准通過第一階段，通過比高於全台平均13.7%，待第二階段完成水保及建物執照等計畫內容，即可拿到合法證明。

嘉義縣山區壯闊雲海大景，讓露營愛好者趨之若鶩，秋冬更是露營旺季，縣知名露營場集中在番路、阿里山、梅山及竹崎鄉；縣府指出，針對既有露營場不以裁罰為納管手段，從去年下半年至今年底前定調輔導設置申請階段，已辦4場座談會，除回覆業者問題，也將彙整資料送至交通部觀光署。

文觀局長徐佩鈴表示，目前既有露營場業者都表示願提出設置申請，也向她提出申請文件上有難度，已委託專業團隊各別輔導，目前約70家已完成現場丈量及評估申請方向，之後將陸續代為申請。

文觀局指出，經團隊輔導已有17件土地許可申請案，其中核准通過4件，通過比例23.5%，高於全台平均13.7%，未通過案也主動聯繫申請人協助修正，並呼籲既有露營場經營者於今年底前提出申請，明年將依相關法規加強稽查裁處，詳細資料可參閱文觀局露營場資訊專區。

文觀局強調，觀光署對位於19項環境敏感地區的露營場，因涉及重大安全疑慮及違反區域計畫法，已函請地方政府1今年底輔導退場，若營區僅部分土地位於前開地區，可透過土地分割解套再提申請，但全區均在該區者，則須於期限前退場，違者將依區域計畫法裁處最高30萬元，並停止供水、供電或強制拆除。

科長張晃毓表示，縣內列管違法露營場截至10月底共80家，合法1家為東石鄉向禾休閒農場，目前露營場輔導期到12月底截止，籲業者儘速提出申請，另位19項環敏區的營地，今年底前就會調查完成，明年將配合交通部觀光署的政策，加強違法露營場查處。

梅山太平賴姓露營區業者表示，申請露營區合法化對觀光業者是好的，遇到不守營規的消費者，才不會動不動就被檢舉，縣府團隊很努力協助業者幫忙送申請寫計畫及修改，給予肯定。

露營區 嘉義 團隊

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