嘉市前瞻補助全台殿後 議員批中央未全額負擔鐵路高架化不公平

嘉義市藍營議員上午針對前瞻及鐵路高架議題質詢，議員鄭光宏不滿行政院長陳建仁答詢綠營立委王美惠，指地方沒提前瞻計畫，他列舉9項重大施政計畫都未獲補助；嘉義市長黃敏惠爭取鐵路高架中央全額負擔落空，日前難過落淚，議員陳家平與無黨籍議員戴寧都為黃敏惠抱屈，批中央對嘉市很不公平。

王美惠日前針對前瞻補助質詢陳建仁說，前瞻被汙名化，政府要站出來說話。陳建仁表示，審計部公布報告，前瞻競爭型補助，是縣市政府要提出申請，中央部會才能審核補助。

鄭光宏說，審計部公布前瞻前三期預算執行，嘉市在已執行5358億中僅獲30.95億、0.57%，名列全台22縣市最後1名，比離島金門、馬祖、澎湖還少，嘉市重大建設亟待中央關愛眼神，包括鐵路高架全額負擔、建輕軌、文化新絲路及總圖書館興建等9項共需435億元。

黃敏惠說，市府一直提計畫，對比別人提3000萬計畫就能拿到80幾億，希望中央多幫幫嘉市。陳家平播放2019年時任交通部長林佳龍到嘉市參加動土典禮，黃敏惠爭取鐵路高架全額補助落空落淚的照片，批中央對嘉市不公平，市府鐵路高架48億配合款，平均每位市民負擔2萬元，只有國民黨總統參選人侯友宜答應當選全額負擔，戴寧也要求中央正視嘉市建設需求。