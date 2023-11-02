嘉市議員揭發涉性騷學者受聘景觀總顧問 黃敏惠：正視處理

嘉義市議員郭定緯上午質詢揭發，涉性騷遭中華民國景觀學會暫停職務的前執行長許晉誌，仍獲聘嘉市府景觀總顧問，還與市長黃敏惠北上參訪時同框合照，性騷擾事件零容忍，他要求黃敏惠盡速處置；黃敏惠說，性騷擾零容忍，會特別了解，正視處理。

郭定緯說，上月30日，市長黃敏惠率行政團隊到新北市，參觀府中雙城建設與設施，成員包含涉嫌對學生、下屬性騷擾的中華民國景觀學會前執行長、嘉市景觀總顧問許晉誌，他提醒市長「五星團隊應該要多注意觀感問題。」

參訪照片，看到許晉誌幾乎都在市長一旁，手持麥克風，為大家導覽解說，許捲入性騷後，中華民國景觀學會將他停職，其任職文化大學、嘉義大學也暫停聘，新北市、台南市府也暫停許環境景觀總顧問，唯獨嘉市仍聘許作景觀總顧問。

郭定緯表示，市府第一時間10月30日發出新聞稿，以「嘉市景觀總顧問」稱呼許晉誌，隔日將許晉誌及頭銜刪除，前後不一，性騷擾零容忍，應該要嚴厲譴責言論行為，他擔心讓有心人士認為市府助長性騷風氣。