台南是六都「最胖」！ 黃偉哲自嘲：當市長胖10公斤「要帶頭減肥」

根據教育部體育署111年的運動現況調查，台南人過重或肥胖的比例居6都之冠，市長黃偉哲受訪時說，他擔任市長幾年來也胖了10公斤，自嘲「市長帶頭一起減肥 」，肥胖要從學校教育開始 在學校減少小胖子，社會上減少大胖子，規畫減胖達標就給獎金。

對於台南居六都最胖之冠，難道美食是原罪嗎？黃偉哲今天受訪說，美食是很美的，但還是要適量吃。其中，「我擔任市長這幾年來，胖了很多，希望由市長帶頭來減肥。」黃偉哲透露市長4年多胖了10公斤，但目前有瘦下來一點，還公開目前是86公斤。

他表示，一個健康城市，其實有很多面向，像台南學童的平均齲齒率是全國最低，近視率相對也不比人家多。有關肥胖部分，可能要從學校開始減少一些小胖子，再從社會減少一些大胖子，可能會好一點。

但他也質疑體育署的資料是怎麼來的？減肥是好事，但帶上肥胖城市的標籤，市民不會開心。

根據體育署日前公布2022年各縣市「運動現況調查」，發現六都中「最胖」的城市是台南，超過43％民眾有過胖問題，不少網友直呼不意外。這項結果也讓當地民眾看了笑翻，無奈留言「美食之都要瘦很難」。