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台南31個路口試辦機車直接左轉 5天僅1違規「鬼切」

中央社／ 台南2日電

台南市中西區中正路、府前路共31個路口10月28日起試辦開放機車行駛內側車道及路口直接左轉，5天來僅1名老翁違規「鬼切」，與後方直行自小客車輕微碰撞，警方已開罰。

台南市警察局第二分局今天告訴中央社記者，機車路口直接左轉10月28日起試辦6個月，截至今天上午8時，僅10月30日上午11時55分在中正路、忠義路口，1名82歲老翁騎車沿中正路西向東行，欲左轉忠義路時直接由外側車道左轉，與後方直行自小客車輕微碰撞釀車損。

警方初步調查，這起事故雙方駕駛未飲酒也未受傷，但老翁違規從外側車道直接左轉，已依道路交通管理處罰條例第48條（在多車道左轉彎，不先駛入內側車道），開單處以新台幣600元以上、1800元以下罰鍰。

市長黃偉哲昨晚也在臉書（Facebook）發文指出，台南不強制機車兩段式左轉，試辦初步成效良好，僅有1件未注意車況的擦撞情形，所幸無人受傷；這一起俗稱「鬼切」行為，警局已依法開單。

黃偉哲表示，機車左轉靠左，右轉靠右，也可照舊維持兩段式左轉，但違規轉彎，不管左右鬼切，一定會依法裁罰；他希望這段時間試辦，讓交通更順暢，交通環境越來越好。

車道 台南

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