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「一犬當關萬雞莫敵」 南市宣導工作犬照片助說服力
台南市政府農業局宣導遊蕩犬認養，針對不適合執行絕育後原地回置（TNVR)犬隻，遴選後訓練為工作犬，提供各行各業認養。其中一張工作犬在禽舍看管雞群畫面驚豔外界目光，網友打趣 「一犬當關萬雞莫敵」，可說是最佳代言人。
遊蕩犬衍生相關問題，讓各縣市動保機構傷神，南市腹地遼闊，為貫徹「零屠殺」管理執行問題更讓動保處疲於奔命，近年加強宣導將執行TNVR的犬隻由專人遴選訓練成工作犬。
農業局動保處今秀出一張工作犬照，圖中為一處雞舍，估計有數百甚至上千隻雞，只見一隻工作犬就獨自從容在雞舍中神色自若監控雞群及雞舍四周，震懾效果佳。
也有人私下打趣說，這張照片真的比各種宣導效果更好，更具說服力。
農業局動保處長周志勳說，流浪犬常因吠叫、追逐人車及製造髒亂等被社會大眾貼上「壞」的標籤，但實則經訓練後，犬隻是最天然保護人民財產的助力，且能24小時進駐廠區全天候守護，經由飼養工作犬亦可協助農友，更友善大自然，對認養工作犬有興趣民眾可電洽動物之家灣裡站(06）2964439或善化站(06）5832399。
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