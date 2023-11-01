「一犬當關萬雞莫敵」 南市宣導工作犬照片助說服力

台南市政府農業局宣導遊蕩犬認養，針對不適合執行絕育後原地回置（TNVR)犬隻，遴選後訓練為工作犬，提供各行各業認養。其中一張工作犬在禽舍看管雞群畫面驚豔外界目光，網友打趣 「一犬當關萬雞莫敵」，可說是最佳代言人。

遊蕩犬衍生相關問題，讓各縣市動保機構傷神，南市腹地遼闊，為貫徹「零屠殺」管理執行問題更讓動保處疲於奔命，近年加強宣導將執行TNVR的犬隻由專人遴選訓練成工作犬。

農業局動保處今秀出一張工作犬照，圖中為一處雞舍，估計有數百甚至上千隻雞，只見一隻工作犬就獨自從容在雞舍中神色自若監控雞群及雞舍四周，震懾效果佳。

也有人私下打趣說，這張照片真的比各種宣導效果更好，更具說服力。