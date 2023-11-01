快訊

宜蘭也爆買個資！2被告「熱心幫忙」郭台銘連署 6名未成年是共犯

女兒恐有智能障礙風險 洪詩自責：把不好的基因給寶寶

台南火車站「醜」迎台南400？黃偉哲：台鐵對不起市民

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「一犬當關萬雞莫敵」 南市宣導工作犬照片助說服力

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府農業局宣導遊蕩犬認養訓練為工作犬，圖中稱職的工作犬展現「一犬當關萬雞莫敵」氣勢，成為最佳宣傳代言者。圖 ／農業局提供
台南市政府農業局宣導遊蕩犬認養訓練為工作犬，圖中稱職的工作犬展現「一犬當關萬雞莫敵」氣勢，成為最佳宣傳代言者。圖 ／農業局提供

台南市政府農業局宣導遊蕩犬認養，針對不適合執行絕育後原地回置（TNVR)犬隻，遴選後訓練為工作犬，提供各行各業認養。其中一張工作犬在禽舍看管雞群畫面驚豔外界目光，網友打趣 「一犬當關萬雞莫敵」，可說是最佳代言人。

遊蕩犬衍生相關問題，讓各縣市動保機構傷神，南市腹地遼闊，為貫徹「零屠殺」管理執行問題更讓動保處疲於奔命，近年加強宣導將執行TNVR的犬隻由專人遴選訓練成工作犬。

農業局動保處今秀出一張工作犬照，圖中為一處雞舍，估計有數百甚至上千隻雞，只見一隻工作犬就獨自從容在雞舍中神色自若監控雞群及雞舍四周，震懾效果佳。

也有人私下打趣說，這張照片真的比各種宣導效果更好，更具說服力。

農業局動保處長周志勳說，流浪犬常因吠叫、追逐人車及製造髒亂等被社會大眾貼上「壞」的標籤，但實則經訓練後，犬隻是最天然保護人民財產的助力，且能24小時進駐廠區全天候守護，經由飼養工作犬亦可協助農友，更友善大自然，對認養工作犬有興趣民眾可電洽動物之家灣裡站(06）2964439或善化站(06）5832399。

台南市政府農業局宣導遊蕩犬認養訓練為工作犬，圖中稱職的工作犬展現「一犬當關萬雞莫敵」氣勢，成為最佳宣傳代言者。圖 ／農業局提供
台南市政府農業局宣導遊蕩犬認養訓練為工作犬，圖中稱職的工作犬展現「一犬當關萬雞莫敵」氣勢，成為最佳宣傳代言者。圖 ／農業局提供

認養

延伸閱讀

「鳥，你還會回來嗎？」 南市辦理PBL探究教學走第一

台南遴選訓練遊蕩犬 變身工作犬媒合業者認養

南市介癮講師20年心靈陪伴獄中丈夫 喚回溫暖家庭

南市登革熱破1萬8千例 出現「第2型」有高雄足跡

相關新聞

雲林高鐵班次少 百萬旅外鄉親「回家路艱難」張麗善：爭取解決方案

雲林高鐵是通勤族、遊子的重要交通工具，載運量比彰化、苗栗等站高，需求大但班次少，不少民眾反映班次間距大、等車時間長，重要...

台南登革熱累積1萬8359例 降不下來 市府祭抽獎宣導

台南市今天新增本土登革熱194例，總數已來到1萬8359例，由於新增感染數還是沒有很明顯下降，衛生局加強多元化宣導，最近...

台南火車站「醜」迎台南400？黃偉哲：台鐵對不起市民

明年台南迎來台灣燈會及「台南400」兩大盛事，台南火車站作為門面，復工卻遙遙無期，台南市議員曾之婕今天在市政總質詢時批評...

「一犬當關萬雞莫敵」 南市宣導工作犬照片助說服力

台南市政府農業局宣導遊蕩犬認養，針對不適合執行絕育後原地回置（TNVR)犬隻，遴選後訓練為工作犬，提供各行各業認養。其中...

11月2日佛祖出家日 台南大觀音亭席開140桌平安宴

陶藝大師「大翁」翁國禎，於今年觀音佛祖聖誕日、觀音佛祖成道日贈送陶藝作品給大觀音亭興濟宮，明天是觀音佛祖出家日，翁國禎今...

台南小巨蛋喜憂參半？民代擔心衝擊交通及巴克禮公園

台灣基進台南市議員李宗霖今天在市議會總質詢，指台南市小巨蛋以及台南市運動藝文休閒園區有譜，對東區民眾來說是一大振奮，但擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。