台南新營周六大型就業博覽會 3523個職缺6成5薪資逾3萬

為媒合就業，「台南好生活 台南呷頭路」大型就業博覽會，4日上午在新營體育場內體育館辦理，市長黃偉哲表示，台南市失業率六都最低，參加市府舉辦的就博會不僅可避免詐騙風險，更可獲得各項行政協助，是最安全、最有保障的求職方式。這次提供3523個職缺，可謂是盛況空前，希望大家「樓頂揪樓咖，阿母揪阿爸」，一起到就博會尋找最適合工作與最優秀的員工。

勞工局表示，今年第4場大型就業博覽會，邀集全聯實業、緯穎科技、艾爾斯半導體、台灣穗高科技、統一實業、華新麗華、台南大飯店、碳佐麻里、府城汽車客運、爭鮮、王品餐飲、巨蛋展覽等71家廠商提供3523個工作機會，其中6成5的職缺薪資超過3萬元以上。此外，新營及鄰近地區共計有14家廠商釋出529個工作機會，透過就業博覽會的辦理，提供廠商與求職者直接面試的就業媒合平台，對有心想在大新營地區工作的市民朋友將是一大機會。

就博會現場提供「視訊面試」、「線上投遞履歷」、「美髮水噹噹」及「CPAS職涯諮詢」等服務，其中全聯實業、榮眾科技等2家廠商提供134個職缺供求職民眾當天視訊面試媒合，民眾可透過報名網址線上報名；另有統一實業、強方科技等2家廠商提供44個職缺供求職者透過網路線上投遞履歷，相關職缺可至勞工局職訓就服中心網站-「台南工作好找遠距面試專區」查詢。