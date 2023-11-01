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台南登革熱累積1萬8359例 降不下來 市府祭抽獎宣導
台南市今天新增本土登革熱194例，總數已來到1萬8359例，由於新增感染數還是沒有很明顯下降，衛生局加強多元化宣導，最近辦理登革熱有獎問答抽獎活動，吸引8000人以上的點閱，獲得市民朋友的熱烈迴響。
台南市登革熱防治中心表示，今日194例分別為北區35例，永康區29例，安南區24例，東區23例，中西區16例，南區14例，歸仁區11例，安平區8例，關廟區及佳里區各6例，仁德區5例，善化區4例，安定區3例，麻豆區、新化區及學甲區各2例，新市區、新營區、官田區及龍崎區各1例，年齡介於6歲至85歲。
衛生局指出， 自年初以來，就持續透過新聞稿、廣播電台、衛教單張、活動設攤、電子看板等多元化方式宣導，更邀請「台南女兒」知名演員席曼寧擔任登革熱防疫志工，與市長黃偉哲拍攝宣導短片，透過輕鬆幽默方式帶領民眾認識登革熱及社區環境中的孳生源，由各面向積極介入，強化登革熱防治宣導。
6月本土登革熱疫情發生後，在防治衛教宣導上更是不遺餘力，幫助民眾清楚瞭解南市疫情概況及提升防疫觀念，也持續於台南市政府衛生局FB粉絲專頁更新每日最新疫情資訊，張貼豐富登革熱衛教訊息，近期更陸續辦理系列登革熱有獎問答抽獎活動，吸引8000人以上的點閱。
最新一期的題目是只要留言自己認為的3種容易養蚊子的容器或地方，並按讚加截圖分享即有機會抽中精美小禮物！透過寓教於樂的方式幫助民眾輕鬆吸收登革熱相關訊息，提升自身防疫知能，進而保護自己與家人的健康。
市長黃偉哲表示，雖然近期社區病媒蚊監測指數仍處低點，但每日氣溫約介於22至30℃依然偏熱，適宜斑蚊生長和活動，仍須加強家戶內外環境巡檢，徹底找出躲藏在身邊的病媒蚊孳生源，從根本杜絕病媒蚊孳生，人人都可以成為「滅孓師太」。
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