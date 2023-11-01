台南火車站「醜」迎台南400？黃偉哲：台鐵對不起市民

明年台南迎來台灣燈會及「台南400」兩大盛事，台南火車站作為門面，復工卻遙遙無期，台南市議員曾之婕今天在市政總質詢時批評，目前車站外觀充斥濃濃廉價味、交通紊亂，裡面四處漏水，要稱風華再現實在很諷刺。市長黃偉哲表示，台鐵局對不起台南市民，將主動邀集中央機關給市民交代。

曾之婕指出，全台矚目的台灣燈會及「台南400」系列活動迫在眉睫，卻端不出好看門面迎賓，台南火車站古蹟修復延宕多年，無法按照原計畫施工，不僅出現外面豔陽高照，裡面天花板漏水的情形，周邊交通混亂汽機車爭道，外觀還充斥濃濃廉價味，「難道古都就該這麼醜嗎？」

曾之婕說，明年遊客勢必大增，若搭火車來台南肯定會失望，呼籲市府應提升城市美學，並協助解決修復施工爭議。對此，文化局表示，台鐵局目前已有數個設計方案，希望至少在明年之前讓外觀看起來完整。黃偉哲也說，台鐵局將台南車站用成這樣真的很對不起台南市民，市府會主動邀集台鐵局、文資局等2個中央機關給市民一個交代。

台南市文化局表示，台南火車站屬國定古蹟，也是全國民眾與市民出入台南的重要門戶，台南市政府多次向車站主管單位「交通部台灣鐵路管理局」關心台南車站修復進度與美化工程，並提供相關協助，期望在明年迎接台南400的重要時刻，使台南車站不再只能被鷹架包覆，而透過美化與相關展陳規畫，讓全國民眾在進出台南的同時，得以感受台南與台南車站之美，市府也將持續追蹤台鐵局針對台南車站後續立面改善美化的進度與狀況。

台南市文資處說明，台南火車站因站體年歲甚高，主管單位交通部台灣鐵路管理局，依《文化資產保存法》相關規定，提交修復計畫由文化部文化資產局核定後，發包進行修復施工。因修復工程涉及變更設計，過程中台鐵局因故與原施工團隊終止契約，現正進行原工程清算，釐清施工界面及相關權責，以便加速台南車站後續修護工程的推進。