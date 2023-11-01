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雲林高鐵班次少 百萬旅外鄉親「回家路艱難」張麗善：爭取解決方案

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林高鐵是通勤族、遊子的重要交通工具，不少民眾反映班次間距大、等車時間長，重要節日時自由座更是爆滿，甚至一票難求，大嘆「回家的路很艱辛」。本報資料照片
雲林高鐵是通勤族、遊子的重要交通工具，不少民眾反映班次間距大、等車時間長，重要節日時自由座更是爆滿，甚至一票難求，大嘆「回家的路很艱辛」。本報資料照片

雲林高鐵是通勤族、遊子的重要交通工具，載運量比彰化、苗栗等站高，需求大但班次少，不少民眾反映班次間距大、等車時間長，重要節日時自由座更是爆滿，甚至一票難求，大嘆「回家的路很艱辛」；縣議會今天聯合質詢班次增加可行性，縣長張麗善答詢指，增班須克服技術性問題，預定本月15日會再拜訪高鐵公司商討，並向交通部表達需求，積極爭取解決方案。

縣議會國民黨團、誠信黨團及民意政團議員今天聯合質詢指出，雲林縣旅外鄉親達200萬人，雲林站於2015年啟用，民眾需求愈來愈大，但班次卻從50多班調整至現今約40多班，就平日來說每小時才1班車，間距60分鐘，遇上假日或重要節日時，乘車更是難上加難，民怨不便。

國民黨團總召李明哲表示，今天提出訴求包括比照嘉義站，將每小時1班次調整為每半小時1班次；此外雲林站站體設計小，目前接送區僅戶外廣場1處，每班車停靠雲林時，該區車流一多，便會發生車輛回堵情形，盼增設後站出入口及接送區達到分流效果。

工務處長汪令堯答詢指出，針對開通雲林高鐵站後站曾向高鐵公司反映，但被以會增加人力及管制等成本為由打槍，縣長張麗善也無法接受，預計本月15日再拜會高鐵公司洽談。

縣長張麗善也說，雲林高鐵站運輸量逐年增加，顯見民眾需求大，尤其周邊正發展高科技產業，確實有必要增設後站以因應日後量能；至於班次調增，認為高鐵公司必須正視以解決問題。

高鐵是雲林外漂遊子返鄉的主要交通工具。記者陳苡葳／攝影
高鐵是雲林外漂遊子返鄉的主要交通工具。記者陳苡葳／攝影

高鐵 雲林 張麗善

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