台南小巨蛋喜憂參半？ 民代擔心衝擊交通及巴克禮公園

台灣基進台南市議員李宗霖今天在市議會總質詢，指台南市小巨蛋以及台南市運動藝文休閒園區有譜，對東區民眾來說是一大振奮，但擔心周邊交通狀況是否能因應大型活動所帶來的人流？以及鄰近巴克禮公園的樹木去留？市府表示都有經過評估。

李宗霖說表示，包括東區、仁德周邊都有集合式住宅的建設，一蓋就是上千戶，周遭每天都是數萬人在移動，每天的交通就已經難以負荷了，若再加上小巨蛋及藝文基地等1萬2000席的大型活動，真的有辦法負荷嗎？

李宗霖說，基地建置大家樂觀其成，然而巴克禮公園是東區之寶、東區之肺，也是居民日常休閒遊憩的地方。但是如果建造藝文基地、運動場館後，樹木的去留如何、原本屬於全民的公園活動空間會不會變成只有特定族群使用，應該給居民一個交代。

交通局長王銘德回覆，這種大型的基地設施在開發前都需要送交通評估，會根據開發的樓地板面積，以及吸引的車旅次、人旅次估算來確定本身需要準備的停車空間。

都發局長徐中強表示，當時規畫就已經有評估過了，包括生產路有拓寬30公尺，是有估算過的。同時選擇這個地點就是因為旁邊有南台南站，有一部分的人流可以轉換成公共運輸來到基地。細部計畫中也要求要有最低限度的停車空間規劃。

徐中強說，原本的樹木會盡量保留。巴克禮公園往南延伸，有新作公園用地，倘若開發可以做移植。另外，因為基地有建蔽率規定，戶外的開放空間仍能提供居民遊憩使用。

李宗霖指出，過去的城市發展計畫，如安南區的開發，可能未完全預見未來10至20年的需求，造成交通塞車的問題。他認為，未來的建設應更加考慮交通流量，並提議若在該區建設小巨蛋，其藝文展演空間可以移到文化中心，藉此釋放更多的開放空間以緩和交通。

李宗霖建議，應該要將藝文基地2000席的量能移至文化中心，並且從文化中心、巴克禮公園、小巨蛋、二空等區域，形成一整個城市藝文廊帶，並且與盤整南台南副都心的開放空間，做出一體的都市設計，而非各局處分開執行。

對此，台南市長回應，原本已經提出促參，不過會考慮議員的建議，並在開發計畫進行時加以審核。