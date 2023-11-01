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南科7個區都市計畫內政部審議通過 半導體生產完整基地

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府積極推動南科A至E、N、O共7區都市計畫規畫，全案主要計畫已經內政部都委會審議通過並正式審定。圖／南市都發局提供
台南市政府積極推動南科A至E、N、O共7區都市計畫規畫，全案主要計畫已經內政部都委會審議通過並正式審定。圖／南市都發局提供

台南市政府積極推動南科A至E、N、O共7區都市計畫規畫，都發局今天表示，全案主要計畫經內政部都委會審議通過並正式審定，接續將進入區段徵收籌備作業；短期內可配合南科園區成長需要，並串聯周邊工業區，成為半導體研發、生產完整基地。

台南市政府日前才向台積電招手些望台積電原計畫在桃園龍潭的1.4奈米廠能到南科設廠，並表示已經做好準備。都發局今天也宣布，南科A至E、N、O區都市計畫規畫，於今年7月5日起辦理再公展作業30天後，期間接獲的主要計畫人民及團體陳情意見，已在昨天經內政部第1044次都委會審議通過。

都發局長徐中強表示，目前南科A至E、N、O案審定的內容，除提供完善住商生活機能外，另為因應科學園區發展，支援解決園區產業用地不足問題，緊鄰園區西側的A、B區塊，已配合畫設約75公頃的產業及相關產業支援用地，以作為園區廠商擴充及下游廠商發展腹地，也可提供運輸、倉儲及相關技術服務業等。

市長黃偉哲表示，近期園區高科技產業用地需求，台南已做足準備，南科A至E區、N、O區案細部計畫接續於今年底審定後，於明年啟動區段徵收作業，短期內必可配合南科園區成長需要，並串聯周邊工業區，成為半導體研發、生產完整基地，建構高科技產業S廊帶上最宜居的產業及居住生活圈。

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