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減輕青年租屋負擔 嘉義縣青年租屋補助將再加碼

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣政府編列846萬預算，預計明年實施設籍於縣內青年的租屋補助，加碼最高全年一次領3600元。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣政府編列846萬預算，預計明年實施設籍於縣內青年的租屋補助，加碼最高全年一次領3600元。記者呂慧瑜／攝影

解決青年居住問題，嘉義縣青年租屋補助將再加碼3600元，勞青處表示，協助青年減輕居住負擔，鼓勵結婚育兒，針對租屋45歲以下青年，符合「三百億元中央擴大租金補貼專案計畫」者，最高全年再增一次領補助3600元，總編列846萬預算，預計受益人數1500至1700人，送議會審查，若順利明年實施。

勞青處長陳奕翰表示，加碼補助租金計畫為經發處與勞青處一起合作，目前初步計畫已出來，但預算尚未通過，仍待下周定期會縣議員們支持，預計12月發布詳細申請辦法，計畫明年先試辦，未來會依租金調漲情況，滾動式檢討補助金額。

租屋在縣治特區的單身27歲李姓公務員說，他一個月租金5500元，若加碼一個月多300元，看起來金額雖不多，相較六都地區，300元在嘉義縣看起來算多且合理；租屋的陳姓新婚夫妻則認為，增補助對育兒的動力仍有差距，若財政足夠給力，盼補助再增加。

縣議員江佩曄表示，嘉義縣租屋租金約落在5000元至7000元左右，縣府預計明年自掏腰包加碼租屋補助一次領3600元，等於一個月增300元，加上中央三百億補助，兩筆補助合起來是不無小補，肯定縣府想減輕青年負擔，但想依此增加鼓勵育兒仍有限。

縣府勞青處指出，將針對租屋45歲以下設籍於嘉義縣青年，符合「三百億元中央擴大租金補貼專案計畫」者，加碼租金補助，最高全年補助3600元，詳細申請方式於12月發布，預計明年2月下旬開放申請，條件為符45歲以下內政部弱勢及有子女的一、二級核定戶，及40歲以下單身第三級核定戶。

嘉義縣政府編列846萬預算，預計明年實施設籍於縣內青年的租屋補助，加碼最高全年一次領3600元。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣政府編列846萬預算，預計明年實施設籍於縣內青年的租屋補助，加碼最高全年一次領3600元。記者呂慧瑜／攝影

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