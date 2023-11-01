台南就博會4日新營登場 6成5職缺月薪逾3萬元

台南市長黃偉哲今天宣布，今年第4場「台南好生活、台南呷頭路」大型就業博覽會，11月4日在新營體育場登場，屆時71家廠商將釋出逾3500個工作機會，6成5職缺月薪超過3萬元。

黃偉哲指出，台南失業率六都最低，歸功於市府和中央、各工（協）會攜手辦理多場就博會，提供求職、求才者多樣化協助，讓雙方得到最佳媒合，連美國聯邦官員及各州勞工廳長日前也來訪借鏡。

黃偉哲表示，求職詐騙頻傳，市府就博會可避免詐騙風險，也能獲得行政協助，是最安全、最有保障的求職方式。

台南市政府發布新聞稿指出，今年第4場「台南好生活．台南呷頭路」大型就博會，邀集全聯實業、緯穎科技、艾爾斯半導體、台灣穗高科技、統一實業、華新麗華、台南大飯店、碳佐麻里、府城汽車客運、爭鮮、王品餐飲、巨蛋展覽等71家廠商共提供3523個工作機會，其中6成5職缺月薪超過3萬元。

此外，就博會現場也提供「視訊面試」、「線上投遞履歷」、「美髮水噹噹」及「CPAS職涯諮詢」等服務，其中全聯實業、榮眾科技提供134個職缺，讓求職民眾視訊面試媒合；統一實業、強方科技提供44個職缺，讓求職者透過網路線上投遞履歷。