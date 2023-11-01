快訊

大陸出手LISA微博帳號被炸了！只剩一串數字 Angelababy超慘下場曝光

高市新興分局偵查隊驚爆「洩密」 雄檢兵分2路搜索、帶回1警偵訊

稱柯侯朱密會「一切又回到原點」 民眾黨副秘：已無郭柯配的可能

台南就博會4日新營登場 6成5職缺月薪逾3萬元

中央社／ 台南1日電
台南市長黃偉哲今天宣布，今年第4場「台南好生活、台南呷頭路」大型就業博覽會，11月4日在新營體育場登場，屆時71家廠商將釋出逾3500個工作機會，6成5職缺月薪超過3萬元。聯合新聞網資料照／記者吳淑玲攝影
台南市長黃偉哲今天宣布，今年第4場「台南好生活、台南呷頭路」大型就業博覽會，11月4日在新營體育場登場，屆時71家廠商將釋出逾3500個工作機會，6成5職缺月薪超過3萬元。聯合新聞網資料照／記者吳淑玲攝影

台南市長黃偉哲今天宣布，今年第4場「台南好生活、台南呷頭路」大型就業博覽會，11月4日在新營體育場登場，屆時71家廠商將釋出逾3500個工作機會，6成5職缺月薪超過3萬元。

黃偉哲指出，台南失業率六都最低，歸功於市府和中央、各工（協）會攜手辦理多場就博會，提供求職、求才者多樣化協助，讓雙方得到最佳媒合，連美國聯邦官員及各州勞工廳長日前也來訪借鏡。

黃偉哲表示，求職詐騙頻傳，市府就博會可避免詐騙風險，也能獲得行政協助，是最安全、最有保障的求職方式。

台南市政府發布新聞稿指出，今年第4場「台南好生活．台南呷頭路」大型就博會，邀集全聯實業、緯穎科技、艾爾斯半導體、台灣穗高科技、統一實業、華新麗華、台南大飯店、碳佐麻里、府城汽車客運、爭鮮、王品餐飲、巨蛋展覽等71家廠商共提供3523個工作機會，其中6成5職缺月薪超過3萬元。

此外，就博會現場也提供「視訊面試」、「線上投遞履歷」、「美髮水噹噹」及「CPAS職涯諮詢」等服務，其中全聯實業、榮眾科技提供134個職缺，讓求職民眾視訊面試媒合；統一實業、強方科技提供44個職缺，讓求職者透過網路線上投遞履歷。

求職 職缺

延伸閱讀

台江四草海堤「台江阿嬤」要離開民眾不捨 黃偉哲出聲了

台南學甲教育園區解決遊蕩犬問題 黃偉哲籲民眾支持

活著就是勝利！用愛抗癌活出希望 黃偉哲為抗癌勇士喝采

新營糖廠活化案議員批賴清德跳票 黃偉哲：列重點推動

相關新聞

減輕青年租屋負擔 嘉義縣青年租屋補助將再加碼

解決青年居住問題，嘉義縣青年租屋補助將再加碼3600元，勞青處表示，協助青年減輕居住負擔，鼓勵結婚育兒，針對租屋45歲以...

台南就博會4日新營登場 6成5職缺月薪逾3萬元

台南市長黃偉哲今天宣布，今年第4場「台南好生活、台南呷頭路」大型就業博覽會，11月4日在新營體育場登場，屆時71家廠商將...

一見雙雕七股鹽山開雕 最高鹽雕將是這兩個可愛角色

由雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「一見雙雕藝術季」邁入第12年，為配合明年燈會及台南建城400年，首度從暑假延後到12...

增班了 台灣好行61西濱快線即日起改為每日3班往返

「台灣好行-61西濱快線」今天起增班，由原來只有周末假日及例假日行駛，改為每天3班次往返，並於平日下午增加2班次往返南鯤...

暌違30多年！ 雲林再現石虎蹤跡

農業部林業保育署在雲林山區架設相機監測野生動物，卻意外在林內、古坑監測到石虎，2019年至今共有7筆紀綠，是繼1988年...

高鐵站與台鐵沙崙站之間做人行空橋 直通三井OUTLET廣場

台南高鐵站與台鐵沙崙車站，成為地方重要的交通樞紐，加上去年更有三井大型購物商城進駐，大量車潮和人潮也常集中擠在高鐵載客區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。