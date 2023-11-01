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一見雙雕七股鹽山開雕 最高鹽雕將是這兩個可愛角色

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
一見雙雕藝術季將在七股鹽山登場，展出9座鹽雕作品。記者莊曜聰／攝影
一見雙雕藝術季將在七股鹽山登場，展出9座鹽雕作品。記者莊曜聰／攝影

由雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「一見雙雕藝術季」邁入第12年，為配合明年燈會及台南建城400年，首度從暑假延後到12月展開，這次活動將在七股鹽山展出9座鹽雕作品，主題則由民眾網路票選決定，前五名分別為安平古堡、國聖燈塔、黑面琵鷺、水晶教堂、奇美博物館，會融入作品中，今天舉行開雕儀式，最近到鹽山觀光的遊客，可近距離觀看創作過程，先睹為快。

有別以往方式，這次雲管處先在網路辦投票活動，公開募集網友最想看到的鹽雕作品，安平古堡原本就在建城400年的意象中，將會是此次最大的作品，藝術家陳漢中說，作品名為「古往今來」，除安平古堡外還會加入其他元素，打造高5公尺的大型創作，難度相當高，至少要20天時間。

七股鹽山往年都會在鹽山頂端推出不同造型的裝置藝術，今年則與雲管處合作，考量到七股在地特色，鹽雕主題會以黑面琵鷺結合授權的Hello Kitty，營造出俏皮有趣的生動感覺。

雲嘉南風管處處長許宗民說，歷年雙雕作品都以在地可回收材料做素材，今年除了鹽雕外，也用海洋廢棄物、蚵架、漂流木等打造4座海廢雕塑地景藝術，在七股遊客中心展示，傳遞環境永續的環保思維，展現推動永續旅遊的觀光核心。

這次9座鹽雕都在戶外展出，藝術家陳漢中與團隊預計在1個半月內完成，創作過程全部公開，遊客可在範圍外觀看，並延續去年辦理「小小鹽雕師」培訓活動，作品擇優在藝術季現場展出，共開放11場次、每場10人，11月6日中午開放報名，詳情可搜尋「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁。

一見雙雕藝術季今天舉行開雕儀式，由雲嘉南風管處長許宗民與七股鹽場場長李俊宏鋸下第一刀。記者莊曜聰／攝影
一見雙雕藝術季今天舉行開雕儀式，由雲嘉南風管處長許宗民與七股鹽場場長李俊宏鋸下第一刀。記者莊曜聰／攝影
一見雙雕藝術季12月16日開始，遊客在開展前到鹽山，可以目睹鹽雕製作過程。記者莊曜聰／攝影
一見雙雕藝術季12月16日開始，遊客在開展前到鹽山，可以目睹鹽雕製作過程。記者莊曜聰／攝影

安平古堡 網路 藝術家

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