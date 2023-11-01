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增班了 台灣好行61西濱快線即日起改為每日3班往返

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
旅客於新營客運總站購買一日票券，本月享有了8折優惠，還可抽獎。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
旅客於新營客運總站購買一日票券，本月享有了8折優惠，還可抽獎。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供

台灣好行-61西濱快線」今天起增班，由原來只有周末假日及例假日行駛，改為每天3班次往返，並於平日下午增加2班次往返南鯤鯓代天府至台灣鹽博物館對開班次，本月間還推出票價優惠等活動。

雲嘉南濱海國家風景區管理處說，「台灣好行-61西濱快線」從新營客運總站（新營火車站旁）出發，沿線共14處站點，途經新營轉運站、鹽水、布袋遊客中心、布袋商港、高跟鞋教堂、南鯤鯓代天府 、北門區公所（水晶教堂）、泰安宮（井仔腳鹽田）、將軍漁港、馬沙溝遊憩區、馬沙溝3D彩繪村、七股鹽山、台灣鹽博物館等濱海景點。

其中，經過北門、七股等賞鳥熱點地區，遊客可以在遊客中心免費借用望眼鏡、賞鳥手冊還有專業的導覽解說服務，提供遊客規劃賞鳥小旅行，並體驗台灣鹽業文化的小鎮魅力。

新上任的雲管處長許宗民表示，為方便遊客候鳥季搭乘西濱快線暢遊雲嘉南濱海賞鳥，11月1日起路線將由原來只有周末假日及例假日行駛，調整增加為每日3班次往返行駛（來回共6趟次），並於平日下午增加2班次往返南鯤鯓代天府至台灣鹽博物館的對開班次，歡迎大家搭台灣好行來雲嘉南賞鳥、看夕陽。

為宣傳加開班次，管理處也推出8折優惠賞鳥去活動，本月間只要搭乘「台灣好行-61西濱快線」於新營客運總站購買一日票券，即可享有8折優惠（原價100元），另票根填寫抽獎資料，投入指定抽獎箱，就可再參與抽好禮活動，詳細活動內容可查詢「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁。

台灣好行61西濱快線即日起改為每日3班往返 ，旅客搭乘更便利。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
台灣好行61西濱快線即日起改為每日3班往返 ，旅客搭乘更便利。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供

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