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暌違30多年！ 雲林再現石虎蹤跡

中央社／ 雲林縣1日電
雲林縣4年前開始發現有石虎蹤跡，一口氣在林內、古坑等地山區發現石虎現蹤7次。圖／林保署南投分署提供
雲林縣4年前開始發現有石虎蹤跡，一口氣在林內、古坑等地山區發現石虎現蹤7次。圖／林保署南投分署提供

農業部林業保育署在雲林山區架設相機監測野生動物，卻意外在林內、古坑監測到石虎，2019年至今共有7筆紀綠，是繼1988年新聞刊登雲林發現石虎後，隔30多年再現蹤。

林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，2018年起委託國立屏東科技大學老師蘇秀慧進行「雲林湖本八色鳥野生動物重要棲息環境之台灣獼猴族群與人猴衝突調查」計畫，架設紅外線自動照相機監測獼猴利用農田環境的動態。

林業及自然保育署南投分署說，2019年竟於雲林縣林內鄉坪頂村拍攝到石虎影像，之後陸續在林內鄉湖本村、林茂村及古坑鄉新庄村拍攝到7筆石虎照片，這是繼1988年雲林縣古坑鄉石虎新聞紀錄以來，難得的調查資料。

林業保育署南投分署指出，農業部生物多樣性研究所在 2021年於南投縣竹山鎮野放2隻失親幼獸，2筆野放紀錄可看出個體活動沿著清水溪及其支流跨到雲林範圍。

林業及自然保育署南投分署強調，目前石虎僅在苗栗、台中、南投有穩定族群，新竹、彰化、嘉義與台南近年也有零星發現，雖然雲林石虎紀錄不多，但確為南投地區石虎往南擴散的重要區域，也是將台灣中部與南部石虎棲地串接的重要節點。

石虎 雲林

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