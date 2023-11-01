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台江四草海堤「台江阿嬤」要離開民眾不捨 黃偉哲出聲了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
位在台南四草海堤的「吾海吾江」作品，被暱稱為「台江阿嬤」曝紅，將在11月5日吊離卸展。記者吳淑玲／攝影
位在台南四草海堤的「吾海吾江」作品，被暱稱為「台江阿嬤」曝紅，將在11月5日吊離卸展。記者吳淑玲／攝影

配合台江建庄200年「開江紀」展覽，其中位在四草海堤的「吾海吾江」作品被暱稱為「台江阿嬤」，各地遊客前來爭睹阿嬤，因應民眾要求延展一次到10月底，即將在11月5日吊離，議員陳怡珍上午在議會質詢市府有無努力留下台江阿嬤，若變成「台北阿嬤」，相當可惜，市長黃偉哲表示，可以再努力和藝術家洽談。

陳怡珍展示停滿遊覽車的照片，都是為了去看台江阿嬤，這是由藝術家范志明創作，阿嬤背著孫子蹲坐在海堤拿著油燈呼喚遊子，令人覺得很溫暖，也吸引很多人來拍照打卡，但以後來四草海堤就找不到台江阿嬤了，藝術家因展期告一段落，要為藝術品另找可能去的地方，若離開台南非常可惜，已成為大家注目的景點，希望能努力留下來。

文化局長謝仕淵表示，展期原本到10月就要結束，但關心的人很多，作品在2個月前關注達到最高峰，參觀人會慢慢變少，因此配合10月連假再延長一個月時間，有預算及漂流木藝術品保存等問題，但願意繼續協商。

市長黃偉哲則說，對此作品有意典藏或借展的公司或部門企業，在11月5日作品要吊掛前都有空間可以談，文化局和藝術家有談過，願意再和藝術家討論，5日前願不願意留下也會讓市民知道。

配合台江建庄200年，文化局推出「開江記」裝置藝術展覽，由藝術家范志明所創作的「吾海吾江」，位於四草橋下海堤區的裝置藝術，又稱「台江阿嬤」最熱門，「台江阿嬤」作者以漂流木為素材，將阿嬤揹孫，蹲守海堤，手中提著一盞指引遊子回航的油燈，等待家人歸來的母性光輝，描繪得栩栩如生，讓人心中不由得升起一股溫暖及心安。

「台江阿嬤」展出後，受到各界熱烈回響，也打響四草橋下區域，被稱為最鄰近市區的「秘境」，也讓更多人認識台江區域的發展史。文化局說，作者透過作品，描繪台江開拓者，猶如母親般，守護港口、維護家園；因反應熱烈，展期原至10月1日，各界熱切挽留的聲音，文化局和藝術家洽談延展1個月到10月底。

位在台南四草海堤的「吾海吾江」作品，被暱稱為「台江阿嬤」曝紅，將在11月5日吊離卸展。記者吳淑玲／攝影
位在台南四草海堤的「吾海吾江」作品，被暱稱為「台江阿嬤」曝紅，將在11月5日吊離卸展。記者吳淑玲／攝影

阿嬤 台江 藝術家 裝置藝術 黃偉哲

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