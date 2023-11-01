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漁光島流浪犬成群結隊 光天化日闖養雞場「雞屍遍野」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
漁光島養雞場被流浪犬咬死約40隻。圖／陳怡珍提供
漁光島養雞場被流浪犬咬死約40隻。圖／陳怡珍提供

台南市議員陳怡珍今日於議會質詢時指出，民眾陳情漁光島養雞場，18日中午遭成群結隊的流浪狗衝進雞舍咬死40隻，2021年也遭野狗咬死20隻雞，顯示漁光島流浪狗問題嚴重，至今市政府都無法解決，漁光島是觀光重鎮，附近又有億載國小漁光分校，若流浪犬攻擊遊客或學生，後果不堪設想。

農業局長李建裕表示，針對流浪犬攻擊雞舍的案例，曾輔導相關業者加強設置堅固的圍籬，以防止犬貓隨意進出。動保處也會盡量捕捉具攻擊性的流浪狗，同時勸導附近的愛貓愛狗人士盡量不要餵養流浪犬隻，保持環境整潔。

陳怡珍強調，不論是漁光島流浪狗咬死雞隻的事件，還是先前文元國小週遭出現大批流浪犬隻的問題，在討論過後都可以發現「餵養」是原因，要求農業局務必提出對策與魄力，以防止更嚴重的問題發生。

陳怡珍說，審計部決算報告指出，台南市動保處善化和灣裡兩座收容所各容留700隻，但量都超出負荷，衍生品質不佳問題日益嚴重，去年收容所死亡率14.75%，遠高於全國公立收容所平均死亡率7.38%是2倍，收容環境很差是擠爆，台南是零安樂死，但死亡率是2倍，顯示犬隻沒有得到好的照顧。

經她爭取，農業局今年起認養流浪犬加贈首年最高3000元寵物保險補助，可增加認養的誘因；另也爭取增設流浪犬暫時安置處，仁德成功區的進度，目前已規畫設計好，準備上網招標，明年7月前可完工，可紓解兩個收容所壓力及減少回置爭議問題。

目前台南的寵物公園數量在6都中敬陪末座，陳怡珍表示，台南市只有兩座寵物公園，很快地將要實質墊底，要求市府加快規劃寵物公園，為毛小孩找出專屬的活動空間。

台南市寵物運動公園建設進度，農業局說，台南市現有2座寵物運動公園，分別為安平寵物公園及南瀛綠都心寵物公園，今年度已規畫永康西灣里滯洪池、東區竹篙厝公園及南區明和公園等3座寵物友善專區，預計於11月下旬辦理公開說明會，12月辦理工程發包，明年3月底驗收；市府明年度也有編列1500經費，並持續評估轄內妥適地點來設置寵物友善專區或寵物運動公園。

議員曾之捷也關切毛小孩友善專區及寵物公園進度，市長黃偉哲允諾現在有2座，全市要設置10座寵物公園；另山上水道有第一座毛小孩友善專區，也允諾在現有公園找適合地區普及設置。

市議員陳怡珍質詢漁光島流浪犬咬死雞隻。記者吳淑玲／翻攝
市議員陳怡珍質詢漁光島流浪犬咬死雞隻。記者吳淑玲／翻攝

寵物 台南 流浪犬

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