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嘉市棒球場座椅扶手刺痛手肘 市府：已上透明漆改善

中央社／ 嘉義市1日電
示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

嘉義市立棒球場8月間進行中華職棒一軍比賽，許多球迷觀賽後反映手肘刺痛，市府與廠商會勘，發現是座椅扶手粗糙造成，已利用透明漆改善，10月比賽期間，球迷無反映類似情況。

統一獅隊8月22日晚間在嘉義市立棒球場迎戰味全龍隊，湧入6000多名球迷觀看，隔天有網友在臉書（Facebook）社群反映球賽後手肘部位刺痛，引起許多網友紛紛留言都有同樣情形。

嘉義市政府教育處體育場長林居璋今天告訴中央社記者，當時獲知有球迷反映手肘刺痛問題，立即全場巡檢，經查主要有影響的座椅扶手位於1、3壘外側區域；當時天氣高溫炎熱又常下雨，球迷反映區域上方並無頂棚遮蔭，有可能造成座椅扶手表面材質，在反覆潮濕曝曬下較粗糙。

林居璋表示，當時也立即聯繫廠商會勘，針對座椅扶手造成手肘不適情形，廠商審慎評估改善方式，並以持久耐用為前提，利用透明漆加以保護，已於10月中旬完成改善。

林居璋指出，中華職棒中信兄弟隊於10月23日在嘉義市立棒球場與統一獅隊交手，當天晚間也吸引很多球迷進場觀賽，已無球迷反映類似情況；10月27日中華職棒二軍總冠軍比賽，特地詢問進場球迷使用扶手狀況，觸感不適情況已改善。

林居璋說，嘉義市議會也很關心市立棒球場的軟硬體設施，多名市議員昨天下午到場會勘，並特別詢問座椅扶手改善狀況；未來會加強維護軟硬體設施，提供球迷良好觀賽場地。

嘉義 體育

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