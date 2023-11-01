台南行人友善城市投票揭曉！「人車安全都重要」最高票

今年5月台南發生小女孩走斑馬線被車撞死事件，引起各界對以人為本交通重視，中西區公所以「行人友善城市願景」為題推動公民參與活動，由公民提案大會初選產生的6個提案，並經市民線上投票選出3案，今日投票結果出爐，「人車安全都重要」獲得最高票。

中西區公所表示，有效票數共5577票，第1名是「人車安全都重要」獲得1275票，第2名「騎樓改善方案」獲得1251票，投票過程票數相當拉鋸，顯現兩案是民眾最有感的行人友善議題。「人車安全都重要」藉由加入聲音提醒、減速平台及重新分配道路空間創造人車更安全的環境。「騎樓改善方案」也是公民大會初選時最多組民眾關注提出的議題，提案民眾有感於騎樓障礙物多且高低不平，希望透過設斜坡及人行道、落實執法、提供公共照明、加強大眾運輸等全面性檢討，建立以人為本的友善城市。

第3名是「加強行穿線夜間照明」，提案人拍下身邊周遭許多夜間照明不足的案例，希望增設行穿線照明及觸發式行人號誌提升夜間行人穿越馬路的安全也有836票。後續依序為第4名「站前圓環行人空間改造」藉由在台南火車站周邊設置標線及增加行人空間，提供行人明確指引及安全行進空間。

第5名「台南行人的香榭大道」將中山路及中正路這條承載著台南人生活記憶的日治時期商業大道，再造為適合行走的觀光休憩廊帶。第6名「大型街廓計畫－行人漫步區」以友愛街及忠義路作為示範區實施假日時段性人行道，並於後續調整路邊停車格等作法提升行走安全。

中西區公所感謝在地民宿及飯店業者劍橋大飯店、艸祭、安平倆倆、屎溝墘客廳、麥克阿舍、啟瀛居、湧福驛站、福憩背包客棧、以及樹夏民宿的支持，提供17張住宿券給參與投票者抽獎。6大方案內容與投票結果將提供給市府相關局處作為施政參考，並公告在中西區公所粉專「中西區-府城之心」及官方網站。