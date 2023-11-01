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嘉市湖美夜市復出？ 市府：仍在審核中

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
位於嘉義市湖美八路與健康二路口的新湖美夜市正施作相關設施。記者李宗祐／攝影
位於嘉義市湖美八路與健康二路口的新湖美夜市正施作相關設施。記者李宗祐／攝影

嘉義市規模最大的夜市「湖美夜市」，5月間風光開幕，吸引爆滿人潮，連總統參選人柯文哲也去逛夜市，後因不符合都市計畫法土地分區使用規定，遭市府開罰6萬元，不到1個月就落幕；業主另覓近2千坪用地，申請經營中，有社群網站傳出湖美夜市積極招商，未來營業周三、五、六。市府建設處表示，湖美夜市仍在審核中。

昨天有社群媒體PO文，湖美夜市公告，「夜市將在近期內隆重新開幕，營業日，每星期三、五、六（3天）。星期三、五攤位已爆滿，僅剩星期六尚存數格攤位（營運後，星期六將是本夜市主旺的營業日）！」並附有張夜市規畫圖。不過，這篇文內容已被要求刪文。

鄭姓業者急忙澄清，「一定要等市府審核通過，才會有動作」，不知為何內部的文件會流通出去，昨天就有相關單位來電關心，有上次被罰經驗，都要小心翼翼步步為營，依據市府要求的相關規定一步一步進行。

市府建設處長田長沛表示，該案目前會同相關單位審核中，還沒有正式通過。

新夜市地點在湖美八路與健康二路口，面積較小，初步規畫300多個攤位，原來的夜市將改為停車場。現場觀察格位已畫好，並且立起電桿水電施作中，湖美夜市重新復出應該不遠。

新湖美夜市有2塊用地，都在湖美八路與健康二路口，中間隔著馬路。記者李宗祐／攝影
新湖美夜市有2塊用地，都在湖美八路與健康二路口，中間隔著馬路。記者李宗祐／攝影
嘉義市新湖美夜市位於湖美八路與健康二路口。記者李宗祐／攝影
嘉義市新湖美夜市位於湖美八路與健康二路口。記者李宗祐／攝影
社群網站傳出招商文，新湖美夜市復出日期不遠。但該文已被下架。圖／取自臉書
社群網站傳出招商文，新湖美夜市復出日期不遠。但該文已被下架。圖／取自臉書
新夜市地點已架好電桿。記者李宗祐／攝影
新夜市地點已架好電桿。記者李宗祐／攝影

夜市 社群媒體 嘉義

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