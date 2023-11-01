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交通改善有感 台南交通事故死亡人數較去年同期下降4%

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市積極盤點行人專用時相路口。圖／台南市政府提供
台南市積極盤點行人專用時相路口。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲昨天主持南市10月份道安會報，聽取道安團隊各小組工作報告，根據交通部公佈交通事故統計，台南1至8月30日交通事故死亡人數相較去年同期減少8人(下降4%)，肯定道安團隊的努力。

交通局長王銘德表示，依據交通部道安資訊平台最新統計112年1至8月本市30日交通事故死亡人數192人，相較去年同期減少8人(下降4%)，常見的機車事故減少11人下降7.9%、高齡事故減少5人下降6%。

交通局指出，交通部近期針對行人事故頻率高，與傷亡人數較多的路口排序，合計1000處最優先亟需改善路口，台南市原先盤點出26處，後續再行增加8處，將與原先推動的「百大路口安全行動」一併改善，並積極向中央申請經費；另交通部針對行人安全改善重要指標「行人專用時相及早開時相」，截至10月20日止南市較上月增加111處，為全國增加最多，深獲交通部肯定。

另台南市從10月28日零時起試辦中西區中正路和府前路全線單向2車道路段開放機車行駛內側車道，以及各路口不強制兩段式左轉，相關工作已同步展開，包含拆除路口兩段式左轉牌面及刨除路段上禁行機慢車標字等工作預計2周內完成，施工期間將會有短暫、局部佔用道路情形，提醒用路人試辦初期行經兩路段除注意行車管制方式改變外，也應留意道路上臨時施工的干擾與影響。

交通局表示，在試辦期間將密切監控並滾動檢討各路段汽、機車事故數量及肇因變化情形，以作為推動其他試辦路段的參考，交通局提醒，部分有左轉車道的路口，如中華西路與府前路口、永福路與府前路口、忠義路與府前路口、南門路與府前路口以及開山路與府前路口，機車也應提前進入左轉車道依序排隊停等，等左轉燈號亮起再循序左轉。

除試辦路段相關資訊對外充份宣導外，市府道安團隊將在監理單位辦理機車考照講習、到高中職與大專院校進行道安宣導時，特別加強左轉彎時應注意對向來車及左轉彎時應先變換至內側車道靠左行駛等安全駕駛行為宣導，並配合在交通局網站設置宣導專區，以事故形態影片及正確駕駛行為等教材讓民眾了解正確用路觀念。

台南市積極盤點行人專用時相路口。記者吳淑玲／攝影
台南市積極盤點行人專用時相路口。記者吳淑玲／攝影

車道 交通部 黃偉哲

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