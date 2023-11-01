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整理雲林崙內公墓近千無主骨骸 義工團隊功德圓滿
雲林土庫鎮崙內公墓安葬不少無主骨骸，長久以來管理困難，十方菩提行者義工團3月進駐，整理無主骨骸入甕再進祠，逾7個月犧牲假日讓近千先人得以安息，最近功德圓滿，土庫鎮長陳特凱說，解決地方長期存在的難題，近日辦感恩茶會。
陳特凱表示，許多公墓早年乏於管理，無主骨骸任意安葬也沒人掃墓祭祖，因數量多使撿骨遷葬更加困難，非一般人所能為，幸好十方菩提行者義工團協助，將大批無名殘破骨骸一一刷洗、清土、曝曬後再重新整理裝甕。
陳特凱也說，公所將同步辦理另處石廟公墓的遷葬工程，將傳統公墓的無主骨骸進奉存放至公墓內的無主祠。
菩提行者義工團長黃家豐說，此種工作少有人敢做，曾遭親友冷言冷語，但自認是做該做的事，希望能招募更多人手，讓更多無主骨骸能有安息的家，也是功德一件。
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