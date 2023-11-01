聽新聞
test
0:00 / 0:00

動物沒到齊 嘉縣微型文創園區開幕延宕

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
微型文創園區試營運開幕時間再延宕，嘉縣府解釋，目前尚未拿到動物展演證。記者黃于凡／攝影
微型文創園區試營運開幕時間再延宕，嘉縣府解釋，目前尚未拿到動物展演證。記者黃于凡／攝影

嘉義縣政府推微型文創園區BOT案再次跳票，南基地原訂9月底試營運，幾度延遲至今沒開幕，有議員昨天質詢質疑究竟何時可營運，縣長翁章梁說，因規畫動物展演，申請展演證時間拖延，將盡快完成並開幕。

嘉縣家畜疾病防治所解釋，微型文創園區內人跟動物會有互動，需要申請動物展演證，且要有合法土地和建物證明才能申請，園區動物還沒完全到齊、場地也有問題要改善，第1次審查後委員已提意見，11月底將再邀集委員第2次審查。

議員詹琬蓁質詢說，微型文創園區早就有規畫「萌寵樂園」，難道都沒想到申請動物展演證的問題？原訂暑期前試營運，卻一再延宕，希望講清楚何時完工開幕。

翁章梁答詢指出，萌寵樂園會進口一些可愛動物跟民眾互動，涉及動物展演相關法規，當時預估試營運時間比較樂觀，目前申請動物展演證時間有拖到，若依照園區開發計畫，基本上南基地要到明年7月才會整體完成。

縣府在太保市東勢寮段、與國立故宮博物院南院僅隔一條道路做微型文創園區，光禹國際公司得標投資14億元，南基地打造萌寵動物園、戶外體能訓練設施等，原訂9月底完成，北基地則欲施作景觀Villa，須擴大景觀池面積，由廠商變更開發計畫已送審查，通過後預計2027年完工。

文創 議員 翁章梁 國立故宮博物院 BOT

延伸閱讀

又跳票！動物還沒到齊 嘉縣微型文創園區拿不到展演證

前主播陳以真久違現身！現職身分曝光 今與陳明文一笑泯恩仇

衝浪媽祖剪黏馬賽克作品 嘉縣朴子藝術公園展出

台積電放棄進駐桃園龍潭 翁章梁：嘉義地很多，歡迎設廠

相關新聞

動物沒到齊 嘉縣微型文創園區開幕延宕

嘉義縣政府推微型文創園區BOT案再次跳票，南基地原訂9月底試營運，幾度延遲至今沒開幕，有議員昨天質詢質疑究竟何時可營運，...

台南安定、大灣交流道周邊AI監控 節省行車時間

台南市政府施行AI智慧車流辨識及智慧號誌管理策略，建置完成國道1號安定交流道周邊市道178線、大灣交流道周邊小東路與復興...

嘉義消費王揭曉 登錄逾3600萬元發票

嘉義市購物節10日落幕，今年發票登錄總金額衝破7.5億元打破歷年紀錄，市長黃敏惠昨天頒獎給登錄發票抽中兩輛百萬油電車、百...

整理雲林崙內公墓近千無主骨骸 義工團隊功德圓滿

雲林土庫鎮崙內公墓安葬不少無主骨骸，長久以來管理困難，十方菩提行者義工團3月進駐，整理無主骨骸入甕再進祠，逾7個月犧牲假...

南市登革熱破1萬8千例 出現「第2型」有高雄足跡

南市目前正處於登革熱疫情下降期關鍵階段，今天新增203例，累積1萬8165例，但歸仁1例第2型病例，與台南市流行的第1型...

嘉市購物節幸運得主出爐！公務員抽中百萬車 同事誇「每次都中獎」

2023嘉義市購物節落幕，日前線上直播抽出幸運得獎者，大獎2輛百萬油電休旅車，其中1輛由嘉義市政府東區公所郭姓課員抽中，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。