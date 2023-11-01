動物沒到齊 嘉縣微型文創園區開幕延宕

嘉義縣政府推微型文創園區BOT案再次跳票，南基地原訂9月底試營運，幾度延遲至今沒開幕，有議員昨天質詢質疑究竟何時可營運，縣長翁章梁說，因規畫動物展演，申請展演證時間拖延，將盡快完成並開幕。

嘉縣家畜疾病防治所解釋，微型文創園區內人跟動物會有互動，需要申請動物展演證，且要有合法土地和建物證明才能申請，園區動物還沒完全到齊、場地也有問題要改善，第1次審查後委員已提意見，11月底將再邀集委員第2次審查。

議員詹琬蓁質詢說，微型文創園區早就有規畫「萌寵樂園」，難道都沒想到申請動物展演證的問題？原訂暑期前試營運，卻一再延宕，希望講清楚何時完工開幕。

翁章梁答詢指出，萌寵樂園會進口一些可愛動物跟民眾互動，涉及動物展演相關法規，當時預估試營運時間比較樂觀，目前申請動物展演證時間有拖到，若依照園區開發計畫，基本上南基地要到明年7月才會整體完成。

縣府在太保市東勢寮段、與國立故宮博物院南院僅隔一條道路做微型文創園區，光禹國際公司得標投資14億元，南基地打造萌寵動物園、戶外體能訓練設施等，原訂9月底完成，北基地則欲施作景觀Villa，須擴大景觀池面積，由廠商變更開發計畫已送審查，通過後預計2027年完工。