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南市登革熱破1萬8千例 出現「第2型」有高雄足跡

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市確診病例數較少的冷區，最近有增加趨勢，市府籲請民眾加強孳清。圖／南市衛生局提供
台南市確診病例數較少的冷區，最近有增加趨勢，市府籲請民眾加強孳清。圖／南市衛生局提供

南市目前正處於登革熱疫情下降期關鍵階段，今天新增203例，累積1萬8165例，但歸仁1例第2型病例，與台南市流行的第1型不同，經疫調結果有高雄足跡，登革熱防治中心籲請市民把握防疫時效，盡速進行孳生源清除，以防感染不同型別增加罹病嚴重度。

今日203例分別為東區61例，北區31例，永康區27例，南區24例，安南區20例，中西區11例，安平區6例，關廟區及佳里區各5例，歸仁區4例，新化區3例，仁德區2例，麻豆區、善化區、新市區及龍崎區各1例，年齡介於5歲至91歲。

登革熱防治中心表示，就近日疫情監測分析顯示，原本確診病例數較少的冷區有增加趨勢，如本周新化區增加11例、新市區增加10例、安定區及佳里區各增加6例等，顯示登革熱病毒會隨著人流移動而傳播，南市各區皆有流行風險，籲請民眾務必提高警覺，除每周清除家戶內外孳生源，出現疑似症狀如發燒、頭痛、眼窩痛等症狀請盡速就醫。

疾病管制署機動防疫隊和登革熱防治中心至上述冷區執行孳生源稽查時，於家戶花盆及底盤、建築工地、社區髒亂點、空屋及空地等高風險點查獲積水孳生病媒蚊幼蟲。市長黃偉哲相當關心此訊息，在召開南市一級登革熱流行疫情指揮中心會議時，特別提醒雖然天氣逐漸轉涼，但南部地區氣候仍適宜病媒蚊生長，要求市府各機關、區公所及衛生所應提高警覺切勿輕忽，星星之火足以燎原，應儘快加強各區轄內高風險處所孳生源巡檢和稽查作業，徹底找出社區中隱藏孳生源並加以清除，讓病媒蚊孑孓無處孳生。

登革熱 台南

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