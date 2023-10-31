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嘉市購物節幸運得主出爐！公務員抽中百萬車 同事誇「每次都中獎」

中央社／ 嘉義市31日電
嘉義市長黃敏惠（第二棑右二）等人與油電車得獎者合影。聯合報記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（第二棑右二）等人與油電車得獎者合影。聯合報記者李宗祐／攝影

2023嘉義市購物節落幕，日前線上直播抽出幸運得獎者，大獎2輛百萬油電休旅車，其中1輛由嘉義市政府東區公所郭姓課員抽中，今天由市長黃敏惠親自頒發。

嘉義市政府表示，2023嘉義市購物節於今年7月1日開跑至10月10日落幕，發票登錄總金額達新台幣7億5000萬元，打破去年紀錄，締造歷年來最好成績，今年購物節還有1人累積登錄金額破千萬、60人破百萬元，嘉義市驚人消費力不容小覷。

市府指出，日前由嘉義市政府建設處長田長沛於線上直播抽出幸運得獎者，今天由黃敏惠親自頒發第1大獎百萬油電休旅車2名、特獎價值200萬鑽石套鍊以及電子支付加碼獎頭獎得主。

黃敏惠致詞表示，嘉義市購物節已邁入第4屆，今年購物節發票登錄總金額又創下歷史新高，每年逐年成長，感謝民眾及在地市民熱烈支持，帶動嘉義市國旅熱潮。

市府表示，大獎得主之一是嘉義市郭姓女子，到大型量販店購買保健食品後登錄發票，沒想到換來一部百萬油電休旅車，郭女當時接到得獎電話以為是詐騙，確認後才知道真的中獎了，又驚又喜。

市府表示，另名得主是來自嘉義市的郭姓男子，購買一台冷氣機，登錄抽中百萬油電休旅車。郭男為任職市府東區公所的課員，今天特地請假領取，同事都認為郭男很有福氣，每次辦理抽獎都會抽中獎品。

嘉義 休旅車

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