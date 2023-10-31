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這場徵才活動見鬼啦！ 越鬼怪的人為何越容易錄取？

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾就業服務站辦一場特別的見鬼了徵才活動，鬼面試鬼，越鬼怪的越容易錄取，相當有趣。記者蔡維斌／翻攝
虎尾就業服務站辦一場特別的見鬼了徵才活動，鬼面試鬼，越鬼怪的越容易錄取，相當有趣。記者蔡維斌／翻攝

迎接萬聖節，雲林縣虎尾就業中心今天開辦一場別開生面的徵才見鬼趴，把歡樂變妝秀帶入面試場合，不僅廠商徵才的人裝成鬼，連的應徵者更鬼，鬼與鬼的對話面談，感受不同的應徵氣氛，不少年輕應徵者直說很有feel，一堆妖魔鬼怪湊一起熱鬧滾滾，越鬼怪的人越容易錄取，徵才者說，越會搞怪的人越機靈，有創意就容易錄取。

今天參加徵才的有全家便利商店、統一超商、阿甘薯叔、永美加油站、普屋健身公司，招募店長、門市人員、加油員、健身教練、櫃台等50個職缺，為舒緩求職者緊張情緒，今天這場應徵很萬聖，許多面試人都鬼上身，戴著面具面試，並發糖果給前來敲門的應徵者，氣氛輕鬆下，56名鬼怪民眾中有32名當場錄取，原因除了基本條符合，主要因他們扮的鬼有創意，代表反應機靈足可勝任工作。

今天也同步推出「職業制服趴」也吸引數十名大小朋友變裝同樂，化名陳小刀的開心鬼除被錄取還帶走「好會妝禮」；化名王小美也順利錄取健身房的健身教練，她開心說，不僅賺到工作，還賺到滿滿的歡樂，是一生難忘的求職經驗。

勞動力發展署雲嘉南分署技正楊慶元表示，為鼓勵家庭因素離職180日以上的二度就業婦女重返職場、提升面試的自信度，勉勵婦女多運用「協助特定對象及弱勢求職者面試整備服務計畫」，每人每年1次、最高2500元補助購置衣著、鞋襪、剪髮或簡易美容清潔用品，增加錄取機會。

另「婦女再就業計畫」只要婦女向公立就業服務機構辦理求職登記並經推介就業，按月計酬全時工作且連續受僱同一雇主達90日，發給3萬元、部分工時發給1萬5000元就業獎勵金，詳情可洽各地就業中心 (05)6330422。

雲嘉南分署技正楊慶元發放糖果給變裝參加活動的小朋友。記者蔡維斌／翻攝
雲嘉南分署技正楊慶元發放糖果給變裝參加活動的小朋友。記者蔡維斌／翻攝
求職民眾也換上鬼裝上場，十分有趣。記者蔡維斌／翻攝
求職民眾也換上鬼裝上場，十分有趣。記者蔡維斌／翻攝
虎尾就業中心的工作人員也都扮成鬼。記者蔡維斌／翻攝
虎尾就業中心的工作人員也都扮成鬼。記者蔡維斌／翻攝
應徵遇見鬼？面試官也裝神弄鬼，讓端裝的應徵者笑在心裡，化解緊張氣氛。記者蔡維斌／翻攝
應徵遇見鬼？面試官也裝神弄鬼，讓端裝的應徵者笑在心裡，化解緊張氣氛。記者蔡維斌／翻攝

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