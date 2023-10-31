十方義工耗時7個月整理無主骨骸 雲林土庫近千先人得以安息

這是很少人敢做的事，他們用愛幫忙做到了！土庫鎮崙內公墓安葬不少無主骨骸，長久來管理困難，今年3月十方菩提行者義工團進駐，協助整理大批無主骨骸，最近功德圖滿，義工犧牲假日歷經長達逾7個月幫忙，細心整理骨骸入甕再進祠，終讓近千先人得以安息，土庫鎮長陳特凱感謝義工協助完成這項艱鉅困難的遷葬任務。

土庫鎮公所也將同步辦理石廟傳統公墓遷葬工程，希望將傳統公墓的無主骨骸進奉存放至公墓內的無主祠，讓無主先人能有舒適的安置處所。

鎮長陳特凱指出，許多公墓早年乏於管理，不少無主骨骸任意安葬也無人掃墓祭祖，使公墓雜亂難管理，因數量多使撿骨遷葬更加困難，非一般人所能為，幸好來自全國各地善心人士組成的「十方菩提行者義工團」前來協助，解決地方長期來存在的難題。

陳特凱表示，十方義工犧牲假日到各地幫忙整理無主骨骸，每個人都抱著犧牲奉獻的心遠道來幫忙，將大批無名殘破骨骸一一刷洗清土曝曬後再重新整理裝甕，相當辛苦，除了出力協助整理無主骨骸，義工團有時還自掏腰包幫忙重建墓塚，工程浩繁動軏耗費半年時間，有時為了趕工，甚還夜宿萬人塚內，精神更令人感佩。

團長黃家豐說，參加義工團後生活變得更有目標，因這種工作少有人敢做，曾遭到親友冷言冷語，但他認為是在做該做的事，「這條路雖難走但義工團會努力走完」，希望能招募更多人手，讓更多無主骨骸能有安息的家，也是功德一件。

幾名來自嘉義的義工說，他們長期默默無償替無主骨骸撿骨、整理墓塚，完全是心存做功德的善念，至今已整理過無數具骨骸，在外人看來雖吃力不討好，但對他們而言，讓往生者得以受到完善安奉，一切辛苦都值得。