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台南安定、大灣交流道啟用AI監控 節省5%至9%行車時間
台南市政府為提升幹道車流疏解效率及減緩交流道周邊壅塞，施行AI智慧車流辨識及智慧號誌管理策略，已完成安定交流道周邊市道178線、大灣交流道周邊小東路與復興路的智慧動態號誌系統建置，平均可節省用路人5%至9%的行車時間，另永康與仁德交流道周邊智慧號誌正規畫中，預計明年完成，讓最易壅塞廊帶交通獲得改善。
台南市長黃偉哲表示，以智慧科技及智慧交控措施改善交通問題，是台南智慧城市願景之一，改善交通方法包含增設停車位，減少市區車流，也降低空汙，另是拓寬道路，但速度慢，藉由智慧號誌管理，可讓車流更順暢，也可藉由監測車流，微調號誌長短，更準確掌控車流，有效縮短或拉長各路口號誌長短。
交通局長王銘德說，智慧動態號誌是應用AI影像辨識技術監控車流，進行紅綠燈的智慧即時調控，交通局從2019年建置智慧號誌，目前智慧管控路口數162處。今年完成的安定交流道與大灣交流道周邊幹道智慧動態號誌系統，是交通局首次將智慧動態號誌應用在超過3.5公里的長路廊上，透過AI車流辨識技術的輔助，交通中心才能更全面、快速地掌握整條路廊的車流狀況，即時依據車流分配更多綠燈秒數給車多方向的道路，市道178線與小東復興路在實施動態號誌後，平均可節省用路人5%至9%的開車時間。
交通局表示，目前已完成舊城區一、二期路網、關廟交流道以及安定交流道、大灣交流道路廊智慧號誌系統，整體績效可減少5至12%通過幹道所需的平均旅行時間，明年將再完成永康交流道(永康區中正南、北路)與仁德交流道(東區東門路及仁德中山路)路廊智慧動態號誌。未來也將持續把AI車流辨識和智慧動態號誌推廣到其他適合實施智慧號誌控制的地點。
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