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又跳票！動物還沒到齊 嘉縣微型文創園區拿不到展演證

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣微型文創園區試營運開幕時間再延宕，目前尚未拿到動物展演證。記者黃于凡／攝影
嘉義縣微型文創園區試營運開幕時間再延宕，目前尚未拿到動物展演證。記者黃于凡／攝影

嘉義縣政府微型文創園區BOT案再跳票，南基地原訂9月底試營運，文觀局解釋因天候影響延至10月中旬，但直至今天都還沒開幕。議員詹琬蓁今在議會定期會詢問進度，縣長翁章梁說，因園區規畫萌寵樂園，申請動物展演證時間拖延，將盡快完成並開幕。

嘉義縣家畜疾病防治所表示，不論在什麼場所，只要園區內人跟動物有互動，都需要申請動物展演證，且要有合法土地和建物證明才能申請。微型文創園區內動物還沒完全到齊，場地也有問題要改善，第一次審查後委員已提意見，11月底將再邀集委員第二次審查。

詹琬蓁說，微型文創園區早就有規畫萌寵樂園，難道都沒有想到申請動物展演證證的問題，原訂暑期前試營運，卻一再延宕，希望講清楚何時完工開幕；另，雖然文觀局提供臨時停車場紅磚級配來源，但內含冷氣管、鐵片等讓人感覺像營建廢棄物，在篩選上不嚴謹。

翁章梁表示，微型文創園區動土約1年多，因園區內規畫萌寵樂園，會進口一些可愛動物跟民眾互動，涉及動物展演相關法規，目前申請動物展演證時間有拖到，當時預估試營運時間比較樂觀，若依照微型文創園區開發計畫，基本上要到明年7月才會整體完成。

光禹國際公司投資14億元的大型BOT案嘉義縣微型文創園區，南基地原訂9月底完成，打造餐廳、萌寵動物園、戶外體能訓練設施等；另，北基地要打造景觀Villa，需擴大景觀池面積，由廠商變更開發計畫，已送非都市計畫用地審查大會，通過後預計2027年完工。

嘉義縣微型文創園區試營運開幕時間再延宕，目前尚未拿到動物展演證。記者黃于凡／攝影
嘉義縣微型文創園區試營運開幕時間再延宕，目前尚未拿到動物展演證。記者黃于凡／攝影
嘉義縣微型文創園區試營運開幕時間再延宕，目前尚未拿到動物展演證。記者黃于凡／攝影
嘉義縣微型文創園區試營運開幕時間再延宕，目前尚未拿到動物展演證。記者黃于凡／攝影
嘉義縣微型文創園區北基地要打造景觀Villa，需擴大景觀池面積，正由廠商辦理開發計畫變更。記者黃于凡／攝影
嘉義縣微型文創園區北基地要打造景觀Villa，需擴大景觀池面積，正由廠商辦理開發計畫變更。記者黃于凡／攝影

文創 嘉義 翁章梁

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