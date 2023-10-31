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橋梁改建融入六色彩虹 台南仁德首座性平地標

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
區公所表示近期也將規畫在橋旁設立彩虹意象標牌，說明橋梁設計與性平之間的關聯。記者李文德／攝影
區公所表示近期也將規畫在橋旁設立彩虹意象標牌，說明橋梁設計與性平之間的關聯。記者李文德／攝影

仁德區第一座性別平等地標，區公所配合三爺溪整治工程，將流域經過的晉祥橋重新改建，特別加上新巧思，將橋上欄杆塗上代表LGBTQ+的六色彩虹，除了讓民眾們可以到此欣賞附近機場起降飛機景象外，更能從中了解性別平等的重要。

六色彩虹旗是全球性別多元與性向多元的象徵，代表的是希望驕傲與多元的愛。六種顏色各自都有其象徵意義，紅色代表生命，橘色代表治癒，黃色代表陽光，綠色代表自然，藍色代表和平，紫色代表精神。六種顏色組合，象徵LGBTQ+的多元、包容性。

仁德區長黃素美表示，台南市府積極推動性別平權，而為了響應推動的理念，區公所除了在平常工作上推動相關性平業務，其實應該也可讓民眾廣為周知。所以特別在晉祥橋改建時，放進了一點點巧思，在欄杆上塗上六色彩虹。

黃素美說，除此之外，也配合橋梁改建，特別將橋設計成微微拱起的形狀，加上六色彩虹其實看起來更沒有違和感，反而讓人眼睛為之一亮。

黃素美還說「相當重視公民審議」，其精神就是廣納所有不同的聲音與意見，再進行整合。所以此座橋也能夠彰顯這樣的精神，將「性平」融入在工程中，是仁德區首座具有性平精神的地標。

區公所表示，為了能夠凸顯此橋的設計巧思，近期也將規畫在橋旁設立彩虹意象標牌，說明設計與性平之間的關聯。

配合三爺溪整治工程，仁德公所將晉祥橋改建加入代表LGBTQ+的六色彩虹，象徵多元與包容。記者李文德／攝影
配合三爺溪整治工程，仁德公所將晉祥橋改建加入代表LGBTQ+的六色彩虹，象徵多元與包容。記者李文德／攝影
配合三爺溪整治工程，仁德公所將晉祥橋改建加入代表LGBTQ+的六色彩虹，象徵多元與包容。記者李文德／攝影
配合三爺溪整治工程，仁德公所將晉祥橋改建加入代表LGBTQ+的六色彩虹，象徵多元與包容。記者李文德／攝影

性別 LGBTQ

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