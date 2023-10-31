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豐泰基金會發起捐米送愛 虎尾東區扶輪捐4公噸有機米

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
豐泰文教基金會發起捐贈白米愛心行動，虎尾東區扶輪社一口氣捐贈4.09公噸的無毒米，給雲林家扶等弱勢家庭和長青食堂擁有健康與營養。記者蔡維斌／攝影
豐泰文教基金會發起捐贈白米愛心行動，虎尾東區扶輪社一口氣捐贈4.09公噸的無毒米，給雲林家扶等弱勢家庭和長青食堂擁有健康與營養。記者蔡維斌／攝影

為協助長青食堂和弱勢家庭，豐泰文教基金會發起「粒粒心意．傳達愛益」捐米行動，虎尾東區扶輪社今天響應一口氣捐助4.09公噸白米，將轉贈給雲林家扶中心及各社區長青食堂，讓即將到來的冬季讓老人家能吃一餐香熱米飯。

豐泰文教基金會董事長林金陽表示，扶輪社捐贈的愛心米是來自阿古力社會企業為促進環境永續所扶植的雲林在地有機小農，以友善農法所種的優質好米，基金會期能透過「粒粒心意、傳達愛益」捐贈愛心米協助縣內弱勢族群，同時也一次成就「幫助弱勢」、「保護環境」、「扶植小農」三件公益美事，意義非凡。

虎尾東區扶輪社社長黃憲文表示，近來物價飛漲，弱勢族群生計倍感壓力，長青食堂的供餐成本也增加，送白米可幫忙減輕經濟壓力，尤其能吃到安心無毒白米，健康又營養。

林金陽表示，豐泰基金會發起「粒粒心意．傳達愛益；只要您捐款1元，豐泰基金會也同步捐款1元」齊心做公益，歡迎更多企業、團體一起響應。這項捐米公益愛心列車已邁入第2年，到年9月為止累積捐出愛心米超過41公噸，包含雲林在地13所偏鄉學校、31個弱勢團體、41間長青食堂受惠，基金會感謝虎尾東區扶輪社及各界的愛心。

雲林家扶中心感謝虎尾東區扶輪社響應豐泰文教基金會「粒粒心意．傳達愛益」，讓雲林家扶的1000服務家庭，能享用新鮮營養的有機米。

豐泰文教基金會發起捐贈白米愛心行動，虎尾東區扶輪社一口氣捐贈4.09公噸的無毒米，給雲林家扶等弱勢家庭和長青食堂擁有健康與營養。記者蔡維斌／攝影
豐泰文教基金會發起捐贈白米愛心行動，虎尾東區扶輪社一口氣捐贈4.09公噸的無毒米，給雲林家扶等弱勢家庭和長青食堂擁有健康與營養。記者蔡維斌／攝影

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