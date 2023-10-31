檳榔翻轉成服創品牌？嘉義紅瓦貓三姐妹返家譜淺山美學

文化部推動地方創生計畫，在嘉義縣偏鄉中埔石硦紅瓦貓成果非凡，不僅從一個小點感染帶動周圍偏鄉舊社區的創生，也讓青年三姐妹回鄉創業拚出自有「MOO」山染服品牌，還把孩子們全帶回父母的退休宅，一起陪伴、吵鬧與歡笑，這就是紅瓦貓一家人創造的淺山生活美學日常。

「原本要清幽過日子，沒想到人變更多更吵了！」林書筠說，2014年與丈夫從嘉義市區移居嘉義縣中埔鄉石硦偏鄉，築小屋過著退休隱居日子，因2021年縣府及中埔鄉公所發起地方創生計畫，恰逢女兒們想發展事業，符合鼓勵青年回鄉發展的政策，讓三名姐妹及孫子們全員集合大夥生活在一塊兒，心也更緊密。

對地方創生計畫充滿熱情想法的二姐黃千聞表示，因計畫她搬回原本父母退休森林宅紅瓦貓定居，她擔任專案執行推廣課程規畫、大姐熱愛料理甜點是紅瓦貓甜品扛霸子，她與小妹是異卵雙胞胎，妹妹則是協助她專案分工得利助手，三姐妹合作下，傳承媽媽過去社造演化成地方創生基因。

黃千聞將媽媽原有檳榔染持續研發染劑，將山區隨手可取用的植物，印染在絲質及棉麻布料上，並與青年計師JUBY合作，邀嘉義名服裝設計師黃雲雀教學，在紅瓦貓組一團學習打版、製作山染服學員，今年以愛貓叫聲創立「MOO」山染服品牌，開創循環再生與淺山中埔生活美學。

縣府綜規處長郭凱迪表示，紅瓦貓工作室主人林書筠與女兒們持續研發檳榔染技術，實驗百種山區植物，結合檳榔基礎染料，以移印染方式將山區在地植物印染在衣物上，讓原本單調的檳榔染更繽紛耀眼。

紅瓦貓地方創生獲文化部大力支持500萬補助，林書筠與女兒黃千聞合著「淺山再生故事」新書已上市，內容詳細記載著中埔鄉石硦淺山聚落如何經由藝術、山染與循環、再生推動地方創生的歷程，在3名青年姐妹回鄉，掀起一場翻轉顏色的偏鄉美學行動發展。

中埔鄉長李碧雲表示，林書筠與女兒們的努力付出，讓沒落凋零的舊聚落重振，注入生機更帶動周圍社區的地方創生，從檳榔染延伸到山染，創造淺山生活美學，化腐朽為神奇令人讚嘆，也讓她很感動。

嘉義縣中埔鄉石硦紅瓦貓主人林書筠介紹地方創生三步曲。記者呂慧瑜／攝影