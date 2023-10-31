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嘉醫護理師換新衣 拚調降醫病比

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
衛生福利部嘉義醫院院長莊仁賓（右六）昨天與10名護理師展示新制服。記者李宗祐／攝影
衛生福利部嘉義醫院院長莊仁賓（右六）昨天與10名護理師展示新制服。記者李宗祐／攝影

衛福部立嘉義醫院護理師們票選出活力紅、專業藍的新制服，代表院方活力、專業與熱忱，昨天公布，院長莊仁賓指出，面對護理師人才短缺，新制服只是第一步，未來增加公職缺、提高福利、合理工時等吸引更多新血，調降醫病比，「正常上下班，不再是血汗工場」。

目前嘉醫有190名護理師。莊仁賓說，疫情期間護理人員很辛苦，造成疫情過後從事護理工作的意願低，各地頻傳護理人才流失，相信只要工作環境變好、福利提升，人才會逐漸回流，預計未來3年內擴編至250名，要將醫病比從目前的1比15降至1比10。

他指出，也要增加公職缺，目前190人有55名公職，未來會爭取增加員額，還須有合理的升遷管道吸引更多人才，且明年安排全院員工高規格健康檢查，優化職場環境與提升員工福利待遇，延攬更多生力軍。

本月共10名護理師入職部嘉醫院，昨她們穿著新制服，與莊仁賓一起亮相。原本在新北市台大金山分院任職的呂亞鮮說，薪資福利、工作環境以及升遷等都在考慮範圍內，嘉醫提供令她滿意的條件又能返鄉服務，會將所學帶回故鄉共好。

護理師 制服

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