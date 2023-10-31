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台南將設遊蕩犬暫置示範區

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市農業局年底將在仁德區設遊蕩犬暫置所，每隻狗住1間小木屋。圖／台南市農業局提供
台南市農業局年底將在仁德區設遊蕩犬暫置所，每隻狗住1間小木屋。圖／台南市農業局提供

台南山區流浪犬多，經常發生追人、咬人，也造成車禍頻傳，市議員昨天質詢指出玉井區1年至少發生20起因流浪犬引起的車禍，批政府的零安樂死無適當配套措施，導致問題層出不窮。對此，市府表示，會落實源頭控管，也推動各區設置遊蕩犬暫置區，仁德的預計年底動工、明年7月完成，並做為示範區。

農業處表示，除了推動建置多功能教育園區，持續請各區公所協助尋找設置遊蕩犬暫置區的合適地點，仁德區成功里台糖造林地找到1公頃多地點，已和台糖簽約，將以收容仁德區遊蕩犬為主，採用木屋式1籠1隻方式，集中管理，同時優先開放愛媽來餵養。

市議員周奕齊質詢說，經統計玉井區有近300隻流浪犬，楠西約100隻、南化約70隻、左鎮近100隻，常出現狗追人車，也衍生車禍發生，經通報動保處捕捉，但都只抓帶頭1隻了事，例如玉井區流浪犬經常出沒在鬧區，市府必須拿出具體作為來改善。

農業局長李建裕答詢說，依農業部調查遊蕩犬數，南市2020有1萬9539隻，2022年為1萬1373隻，顯示管控具有成效且逐年遞減當中，會不間斷執行絕育，同時運用無人機監測、強化捕捉效能，另，針對問題犬隻優先加掛矯正器，改善追咬人車行為，並訓練為工作犬供民眾認養。

流浪犬 車禍 議員

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