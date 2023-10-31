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雲縣議長補選 無黨籍黃凱當選

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣議會昨天補選議長，無黨籍議員黃凱以過半的32票當選。記者陳雅玲／攝影
雲林縣議會昨天補選議長，無黨籍議員黃凱以過半的32票當選。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣前議長沈宗隆因案13日辭去議長，議會昨天補選，42席議員除了民進黨10席投給自己，其餘皆票投無黨的民意聯盟政團總召黃凱，無競爭下當選，黃凱說，會不分黨派、藍綠監督縣政。黃被視為親藍，泛藍議員多數認為有助團結藍軍，綠營指出影響不大；對此，黃凱說，立委選舉將支持泛藍推出人選。

縣長張麗善表示，希望黃凱秉持以往非常理性地監督縣政及預算，帶領議會給縣府很多的支持。

沈宗隆涉貪汙案件7月被雲林地檢署起訴，表態請辭議長以示負責，4連霸的49歲黃凱首先表態角逐，原傳出副議長蔡咏鍀也有意更上層樓，經協調後由黃出線；由於議會43席除了蕭慧敏涉案被停權，無黨籍占最多數，國民黨團採開放投票，其餘民進黨10席決議投給自己。

外界事前評估黃凱應毫無懸念當選，昨天議場內氣氛一派輕鬆，尚未投票前就「恭賀聲不斷」，果然開票後，綠營10席都各自圈選自己、其餘都投給黃凱，蔡咏鍀也投票支持，讓黃凱順利獲得32票。

議會龍頭從國民黨變無黨，讓國民黨在地方少1名議長，黃凱當選後指出，「（雲林）立委選舉我支持泛藍推出的人選」，不過基於地方發展，要「不分藍綠、團結雲林」，希望是能為雲林多爭取一些建設經費。

議會民進黨團總召張維崢說，議長選舉或多或少有影響，會不會影響到明年的大選，他個人認為高規格、中央級的選舉，選民心中都有一把尺。誠信黨團總召黃文祥表示，黃凱較泛藍，對議會有整合的助力，明年大選也有一定影響助於藍軍團結。

國民黨團總召李明哲說，此次議長補選結果對明年選舉影響不大，「畢竟我們（指與黃凱）所支持的對象一致」。

立委選舉 國民黨 雲林

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