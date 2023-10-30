雲嘉南濱海國家風景區處長換人 明交接
交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處長異動，現任處長陳煜川北調北海岸及觀音山國家風景區管理處長，遺缺由澎湖國家風景區管理處長許宗民調任，明在觀光署辦理人事交接。
據知，這項人事案是上周作業，今天發布派令，由於作業匆促，消息傳出觀光旅遊圈十分意外。
新任雲嘉南濱海國家風景區管理處長許宗民為淡江大學水資源及環境工程系碩士，曾任交通部觀光局（署）秘書、茂林國家風景區管理處秘書、大鵬灣國家風景區管理處秘書，學經歷完整。
陳煜川晚間證實將北調，他說，因作業匆忙無法一一向好友辭別十分抱歉。
雲管處表示，陳煜川去年2月8日到任迄今，隨著疫情趨穩，一些觀光旅遊業務；如一見雙雕藝術季等正如火如荼配合明年「台南400」系列活動進行中，北調新職，同仁也獻上祝福，業務推動不受影響。
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