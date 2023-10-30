台南登革熱快破1萬8千例 DIY製作簡易產卵誘集桶奏效

台南市本土登革熱今天新增191例，累積1萬7962例，之前登革熱防治中心及安南區公所帶領社區志工製作易產卵誘集桶，發放里民誘捕病媒蚊，因效果好再繼續實施，也發現最易誘捕到病媒蚊的地方是車庫、庭院、門口及廚房。

台南市登革熱防治中心表示，日前汲取專家建議，於先前安南區確診病例數較多的溪墘、幸福、安富及海佃里帶領社區志工，運用黑色育苗軟盆、飲料胖胖杯、黏蟲紙、16目紗網及各式工具等製作簡易產卵誘集桶4000個，發放給里民自行放置於家戶內外病媒蚊易躲藏地點，透過水氣吸引雌蚊產卵，進而透過桶壁黏膠誘捕，達到降低社區病媒蚊密度效果。

近期防治中心陸續為家戶更換簡易產卵誘集桶桶壁黏膠，以供繼續使用，並同時分析誘捕病媒蚊成效，經抽查安富里21個、溪墘里30個、幸福里52個及海佃里46個，共149個簡易產卵誘集桶，109個放置於室內、40個放置於室外，其中18個有誘捕到病媒蚊，總計陽性率為12%，經調查上述簡易產卵誘集桶放置位置，發現最常誘捕到病媒蚊的前幾名地點為車庫、庭院、門口及廚房。

登革熱防治中心主任蘇世斌說，病媒蚊喜歡躲藏於家戶內外陰暗處，如衛浴廁、廚房與客廳角落，及車庫、庭院和門口等，雖然現在天氣已逐漸轉涼，但依然適合病媒蚊生長，提醒民眾仍應加強自身防蚊措施。

今日191例分別為東區37例，永康區36例，北區29例，南區20例，中西區16例，安南區13例，仁德區5例，新化、善化、安平、歸仁及龍崎區各4例，關廟區3例，佳里及山上區各2例，西港、柳營、學甲、白河、麻豆、新市、新營及七股區各1例，年齡介於1歲以下至96歲。