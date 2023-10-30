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台南登革熱快破1萬8千例 DIY製作簡易產卵誘集桶奏效

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市登革熱防治中心及安南區公所帶領社區志工製作易產卵誘集桶，發放里民誘捕病媒蚊。圖／南市衛生局提供
台南市登革熱防治中心及安南區公所帶領社區志工製作易產卵誘集桶，發放里民誘捕病媒蚊。圖／南市衛生局提供

台南市本土登革熱今天新增191例，累積1萬7962例，之前登革熱防治中心及安南區公所帶領社區志工製作易產卵誘集桶，發放里民誘捕病媒蚊，因效果好再繼續實施，也發現最易誘捕到病媒蚊的地方是車庫、庭院、門口及廚房

台南市登革熱防治中心表示，日前汲取專家建議，於先前安南區確診病例數較多的溪墘、幸福、安富及海佃里帶領社區志工，運用黑色育苗軟盆、飲料胖胖杯、黏蟲紙、16目紗網及各式工具等製作簡易產卵誘集桶4000個，發放給里民自行放置於家戶內外病媒蚊易躲藏地點，透過水氣吸引雌蚊產卵，進而透過桶壁黏膠誘捕，達到降低社區病媒蚊密度效果。

近期防治中心陸續為家戶更換簡易產卵誘集桶桶壁黏膠，以供繼續使用，並同時分析誘捕病媒蚊成效，經抽查安富里21個、溪墘里30個、幸福里52個及海佃里46個，共149個簡易產卵誘集桶，109個放置於室內、40個放置於室外，其中18個有誘捕到病媒蚊，總計陽性率為12%，經調查上述簡易產卵誘集桶放置位置，發現最常誘捕到病媒蚊的前幾名地點為車庫、庭院、門口及廚房。

登革熱防治中心主任蘇世斌說，病媒蚊喜歡躲藏於家戶內外陰暗處，如衛浴廁、廚房與客廳角落，及車庫、庭院和門口等，雖然現在天氣已逐漸轉涼，但依然適合病媒蚊生長，提醒民眾仍應加強自身防蚊措施。

今日191例分別為東區37例，永康區36例，北區29例，南區20例，中西區16例，安南區13例，仁德區5例，新化、善化、安平、歸仁及龍崎區各4例，關廟區3例，佳里及山上區各2例，西港、柳營、學甲、白河、麻豆、新市、新營及七股區各1例，年齡介於1歲以下至96歲。

病媒蚊 登革熱 廚房

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