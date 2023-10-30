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日本那珂市長台南參訪 雙方可望2024年締結友誼市

中央社／ 台南30日電

日本茨城縣那珂市長先崎光今天率領訪團前往台南市政府拜會市長黃偉哲，討論雙方締結友誼市及交流細節，可望在2024年台南400時完成締盟。

台南市政府發布新聞稿指出，先崎光曾致函駐日代表謝長廷，表達與台南市締結友誼市意願，今天親自率團造訪台南，與黃偉哲討論雙方交流及締盟細節，展現十足誠意。

黃偉哲在會中表示，台南因為飛虎將軍廟歷史淵源與茨城縣那珂市、水戶市等城市結緣，期待未來台南與那珂市締盟後能拓展文化、體育等交流，嘉惠兩市市民，先前聽聞那珂市學童曾在營養午餐中品嘗來自台灣的香蕉，未來希望有機會讓他們吃到台南文旦、芒果等水果。

黃偉哲說，明年將有一系列台南400活動，兩市締盟更是為台南400加添光彩，相信有那珂市的加入，台南明年將更顯熱鬧，也希望先崎光等人停留台南期間，多品嘗美食小吃與欣賞古蹟，盡情享受台南獨有城市氛圍。

先崎光表示，先前擔任茨城縣議員時曾多次到台灣，今天則是首次造訪台南，那珂市與台南市因為飛虎將軍廟結緣，並開展兩市長者間球賽等交流，此行也將參訪烏山頭水庫及山海圳自行車道，期待未來與台南建立自行車相關交流。

南市府提供資料指出，那珂市位於日本關東地區茨城縣中北部，距離東京約100公里，為台南市安南區飛虎將軍廟主祀神祇杉浦茂峰之母出生地，有此歷史淵源而讓兩市有所交流，訪問團此行也前往飛虎將軍廟參訪。

市府指出，台南也與日本茨城縣多個城市交流密切，包含今年締盟的友誼市土浦市，縣治所在地水戶市也與台南互動頻繁。

台南 黃偉哲 日本

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