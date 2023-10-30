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雲林11月1日起禁一次性塑膠杯 循環杯112年減塑76.3公斤

中央社／ 雲林縣30日電

配合環境部限塑政策，雲林11月1日起禁用一次性塑膠杯，雲林縣環保局去年起推動環保餐具、循環杯租借等服務，今年度1至9月共減少4749個一次性塑膠杯、約76.3公斤垃圾量。

根據環保局統計今年1月至9月，縣內辦理活動租借環保餐具，已有160場次，共計減少使用3萬6676件一次性餐具，累積減少285.28公斤垃圾量；另外循環杯已達到2262名使用者，共減少4749個一次性飲料杯，約76.3公斤垃圾量。

雲林縣環保局長張喬維表示，配合環境部限塑政策將擴大執行，如免洗餐具、塑膠吸管、購物用塑膠袋、一次用塑膠飲料杯等禁用政策，雲林縣環保局除加強稽查力度外，為配合減量措施有效降低一次性餐具、產品的使用，推出環保餐具租借及循環杯租借等服務，促使民眾參與養成自備習慣，以達減塑減量目標。

雲林縣環保局提醒民眾，從今年11月1日起，雲林縣轄內飲料店將不得提供塑膠一次用飲料杯（包含生物可分解塑膠材質的PLA杯），同時呼籲業者務必提前盤點庫存與替代材質備貨，配合汰換塑膠一次用飲料杯；違者將依廢棄物清理法規定開罰，處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

雲林縣環保局除了推出環保餐具租借與循環杯租借，現在還有自備餐盒享優惠活動，民眾在活動期間使用環保餐盒至縣內指定店家購買盛裝餐點，便能獲得50枚雲林幣的兌換小卡，等同5元，預估可減少縣內2萬5200個一次性餐盒。

雲林 餐具

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