完成本島最後一塊拼圖 台南龍崎小7試營運人氣旺

台南市龍崎區公所媒合統一集團7-ELEVEN進駐舊公有市場，在此之前龍崎區實際上是本島唯一沒有連鎖超商服務的鄉鎮區級行政區。今天下午3時起試營運，吸引不少當地居民消費。

龍崎區今年9月設籍人口共3489人，為台南市人口最少行政區，65歲以上有1128人，約占32.33%，老年人口比例高，先前僅有位於國道3號關廟服務區的連鎖超商設址在龍崎，一般街區沒有連鎖超商，在地居民及遊客無法直接受惠。

在台東縣金峰鄉於今年6月有連鎖超商進駐後，更被認為是實際上在台灣本島唯一沒有連鎖超商提供服務的鄉鎮區級行政區。經區公所媒合，以每月租金約新台幣2000元出租，成功媒合統一集團到此設置直營門市，今天下午開始試營運。

位於龍崎區舊公有市場的7-ELEVEN直營門市下午3時開始營運，吸引不少在地民眾前往消費，其中有許多上了年紀的長輩，連附近營業近60年的雜貨店老闆都去買了一些點心、飲料嘗嘗看。

83歲的傳統雜貨店老闆蔡進財告訴中央社記者，這間連鎖超商所在地點原本閒置，能夠活化是好事，對在地居民來說也很方便，因為自己雜貨店有不少販賣品項是連鎖超商沒有的，不太擔心競爭問題。

另名前往購物的當地婦人說，以後可以到連鎖超商買吃的，午餐不必再天天煮，輕鬆不少，還有人說，能就近利用連鎖超商繳費、收寄貨物等服務，也設有自動櫃員機，相當方便。

龍崎區公所人員指出，公所雖提供較優惠租金，但業者原評估進駐龍崎營運不敷成本，基於服務偏鄉社會責任才答應設點，配合當地居民生活作息，門市營業時間為上午7時至晚上7時，今天下午3時起試營運，11月10日正式開幕。